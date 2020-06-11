Trabzon’da DHKP-C operasyonunda 1 tutuklama

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Ortahisar ilçesinde bulunan 4 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aynı evde kalan R.S., Z.B. ile farklı adreslerde kalan G.N., S.P. ve O.K.Y. gözaltına alındı.Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandıktan sonra Trabzon Adliyesi'ne götürülen şüpheliler Cumhuriyet savcısına ifade verdiler. Savcılık, şüphelileri ifadelerinin ardından "terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti.Trabzon Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Z.B., G.N., S.P. ve O.K.Y. "DHKP/C Terör Örgütü'nün propagandasını yapmak" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma tedbirleri getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden R.S. ise "DHKP/C Terör Örgütü'ne üye olmak" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklanarak Bahçecik'te bulunan Trabzon E Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasında, emniyetin tahkikatı sürdürdüğü öğrenildi.