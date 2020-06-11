Türk aile koronavirüs salgını nedeni ile Portekiz'de mahsur kaldı

Emin Cihan Duyan, yaptığı açıklamada "Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesiydim. 15 ay önce istifa ettim ve karavan ile dünya turuna başladık. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden ise yolculuğumuzu takipçilerimiz ile paylaşıyoruz. Önce tüm Avrupa'yı gezdik. Ardından Afrika'yı geçmeye karar verdik. Afrika'da Fas'ta çöle doğru ilerlerken motorumuz bozuldu. Orada öyle bir sıkıntı ile karşılaştık. Motorumuzu değiştirdikten sonra yavaş yavaş yukarı doğru çıkmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Gonca Duyan, yaptığı açıklamada "2 yıl önce düşük bir bütçe ile kendi ellerimiz ile karavanımız 'Mayavan'ı yaptık. Karavan ile dünya turu ve çocuklara yardım etme fikri kızımız Maya'nın hayaliydi. Bizde bu yolculuğumuz boyunca UNICEF ile birlikte çocuklara yardım kampanyası düzenliyoruz" dedi.