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’ta bir kişi, av tüfeğiyle ikisi bekçi biri polis 5 kişiyi yaraladı

şak'ta psikolojik tedavi gördüğü ifade edilen bir kişi, av tüfeğiyle iki bekçi, bir polis ile olay yerindeki iki kişiyi yaraladı. Olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. Tüfeğiyle teslim olan İ.S. gözaltına alındı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.6.2020 22:36 ABONE OL
Uşak’ta bir kişi, av tüfeğiyle ikisi bekçi biri polis 5 kişiyi yaraladı

İstasyon Mahallesi'nde oturan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ifade edilen İ.S'nin çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle yapılan şikayet üzerine olay yerine polis ve bekçi ekipleri yönlendirildi.

Bu sırada elinde av tüfeği bulunan İ.S, kendisine müdahale etmek üzere yaklaşmaya çalışan 2 bekçi ve 1 polis memuru ile çevrede bulunan 2 kişiyi ateş açarak yaraladı.

Olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. Tüfeğiyle teslim olan İ.S. gözaltına alındı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Uşak’ta bir kişi, av tüfeğiyle ikisi bekçi biri polis 5 kişiyi yaraladı
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