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Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu

'nın Kepez ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen Ömer Ö. (34), akaryakıt istasyonu arkasında yer alan umumi tuvalette ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, akaryakıt istasyonu içerisinde yer alan otobüs tamir servisinden levye alarak kapıyı açmaya çalıştı. Kapının açılmasının ardından yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin üzerinde Ömer Ö. adına kayıtlı kimlik bulundu.

Giriş Tarihi: 12.6.2020 00:41 ABONE OL
Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde yer alan bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında bulunan umumi tuvalette meydana geldi.

Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu

Tuvalete girmek isteyen vatandaşlar, kapıyı açamayınca akaryakıt istasyonu çalışanlarından yardım istedi.

Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu

Kapıyı açamayan istasyon çalışanları da tuvalet kapısının üst kısmından baktıklarında, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi.

Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, akaryakıt istasyonu içerisinde yer alan otobüs tamir servisinden levye alarak kapıyı açmaya çalıştı. Kapının açılmasının ardından yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin üzerinde Ömer Ö. adına kayıtlı kimlik bulundu.

Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu
Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu

İlk belirlemeye göre Ömer Ö.'nün aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde uyuşturucu kullanımı ile ilgili bazı materyallerin de bulunduğu öğrenildi.

Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu

Ömer Ö'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu

Akaryakıt istasyonu çalışanı Yusuf Şenyüz, "Ben orada yatan birini görünce hemen polisi aradım. Geldiler ve orada yatan şahsın ölü olduğunu belirlediler" dedi.

Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu
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Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu
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