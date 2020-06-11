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HABERİ: Hipnoz olduğu sırada eğitmenin tacizine uğradı

Akıllara durgunluk veren olay Şişli'de meydana geldi. haberine göre; yaşam koçluğu eğitimi almak için Şişli’de bulunan özel bir akademiye başvuran genç kadın, eğitim sırasında yarı hipnoz olduğu bir anda eğitmenin tacizine maruz kaldı. Genç kadının ihbarı üzerine eğitmen hakkında 10 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 11.6.2020 11:54 Son Güncelleme: 11.6.2020 12:07 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Hipnoz olduğu sırada eğitmenin tacizine uğradı

Gizem Y., 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde Yaşam Koçluğu eğitimi almak için Şişli'de bulunan özel bir eğitim kurumu ile form doldurarak iletişime geçti. Daha sonra akademi sahibi Metin Ç. ile tanıştı. Bir süre akademide genç adamın eğitmenliğinde eğitim almaya devam eden genç kadın, bir gün özel seans aldı. Seans uygulaması için eğitimcinin odasına giden Gizem, bir süre oturduktan sonra seanssa başladı.

YARI HİPNOZ TACİZE UĞRADI

Seans sırasında eğitmen genç kadını kanepeye uzanmasını ve "iyi hissettiğin bir anı düşünmesini istedi. Gizem K., kendisine yöneltilen sorulara cevap verememeye başladı. Yarı hipnoz bir vaziyete giren genç kadın, eğitmeninin cinsel saldırısına maruz kaldı. Hipnoz halden çıkarak gözünü açtı ve akademiden kaçarak uzaklaştı. Savcılığa başvuran Gizem K., kendisine cinsel saldırıda bulunan eğitmenden şikayetçi oldu.

BENİ TEHDİT ETTİ SAVUNMASI

Savcılık tarafından ifadesine başvurulan eğitmen Metin Ç., eğitim sürecinde Gizem'le samimiyetlerinin ileri boyuta taşındığını, müşteki ile ofis içerisinde hiçbir şekilde yalnız kalmadıklarını, olay günü müştekiye özel seans uygulamadığını, odada iken yalnız olmadıklarını, odanın kapısının açık olduğunu, sonrasında ofisten çıktıklarını kaydetti. Metin Ç., 'Gizem eğitime devam etmek istemedi. Parasını geri istedi. Kabul etmeyince de Gizem'in avukatı olduğunu beyan eden bir kişinin radı ve "Gizem ile anlaşmazsan başın belaya girecek" diye tehdit etti.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: EĞİTMENİN 10 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık genç kadının beyanlarının yalandan uzak ve inandırıcı olduğu gerekçesiyle eğitmen hakkında, Basit Cinsel Saldırı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından dava açtı. Eğitmenin 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Hipnoz olduğu sırada eğitmenin tacizine uğradı
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