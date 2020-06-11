Yer silme kovasıyla eşine su döken öğretmene uzaklaştırma cezası

Öğretmen Meltem T.'nin şikâyette bulunduğu eşi hakkında verdiği ifadeye göre, geçen ay taraflar arasında evde temizlik yüzünden tartışma çıktı. Yiğit T., tartışma sonrası temizlik için hazırlanan su dolu kovayı, eşinin başından aşağıya döktü. Yiğit T. daha sonra üstü ıslanan eşine doğru elektrik süpürgesini fırlattı. Süpürgeden sakınan Meltem T. de, 'Sakın bana zarar verme yoksa polisi ararım' diyerek kendini korumaya çalıştı. Yiğit T. eşinin polisi arayacağını söylemesi üzerine onun yanından ayrıldı. Meltem T. araları bozuk olduğu için eşiyle bir süre konuşmadı.

NEFESİNİ KESECEK KADAR BOĞAZINI SIKTI

Aradan iki gün geçmişti. Meltem T. bu kez sabah saatlerinde bunaldığı için mutfak camını açtı ve masaya oturdu. Ardından Yiğit T. mutfağa geldi, eşine neden camı açtığını sordu. Meltem T. de bunaldığını ve mutfağın havalanması için camı açtığını söyledi. Yiğit T. eşinin bu sözlerine, 'nefes alamıyorsan s..git bu evden' diye karşılık verdi ve eşinin boğazına yapıştı. Meltem T.'nin nefesi kesilecek gibi oldu. Eşinin elinden kurtularak başka bir odaya giden kadın, polise ihbarda bulundu ve eşinden şiddet gördüğünü belirterek polisten yardım istedi.

Eve gelen polisler, öğretmen çifti ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Meltem T. şikâyetinde eşinin sağlıklı bir insan olmadığını ve sebepsiz yere cinnet geçirme tehlikesine kadar geldiğini iddia etti. Meltem T. şikâyetinde, "Boğazımı nefesimi kesecek kadar sıktı. Ayrıca omzuma da yumruk attı. Uzun süre kendime gelemedim. Bana şiddet uygulayan eşimden şikâyetçiyim" dedi.

"EŞİME ŞİDDET UYGULAMADIM"

Eşiyle 3 yıllık evli olduğunu belirten Yiğit T. ise bazen aralarında tartışmalar yaşandığını ancak bu zamana kadar eşine asla şiddet uygulamadığını öne sürdü. Yiğit T., "En son camın açık olması nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşim birden sinirlendi ve bardağı yere attı. Sakin olmasını söylesem de tartışmaya devam etti. Eşim ikinci bir bardağı kırmak isteyince ben elinden bardağı almak için kolunu tuttum. Yanımdan ayrıldı ve polisi aradı. Eşimin boğazını sıkmadım, omzuna vurmadım, hakaret etmedim ve şiddet uygulamadım. Suçlamayı kabul etmem" dedi.

Polisin ihbarıyla olay adliyeye yansıdı. Mahkeme, 1 ay süreyle Yiğit T.'nin eşine şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, eve yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.



