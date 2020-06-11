Yurt dışı uçuşlar başladı mı, ne zaman başlayacak? THY Yurt dışı uçak seferleri hangi ülkelere açıldı?

Ülke dışına belirli sebepler dolayısıyla çıkmak isteyen vatandaşların uzun süredir gündeminde olan yurt dışı uçuşlar bugün itibarıyla başladı. Gelen açıklamaya göre; normalleşme adımları kapsamında kademeli olarak bazı ülkelere seferler resmen başlamış oldu. Salgın nedeniyle iki aydır seferleri askıya alınan İstanbul Havalimanı'nda ilk sefer Almanya'ya yapıldı. Peki, Yurt dışı uçuşlar başladı mı, ne zaman? Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açıldı? İşte detaylar…

YURT DIŞI UÇUŞLAR BAŞLADI MI, HANGİ ÜLKELERE?

Uzun süredir yurt dışına sefer düzenlemeyen İstanbul Havalimanı'nda ilk sefer saat 08.20'de Almanya'ya gerçekleştirildi. Yolcuların havalimanı girişince termal kameralar ile vücut ısıları kontrol edildi. Yolcuların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlemlendi.

İşte yurt dışı uçak seferleri ile ilgili detaylar…