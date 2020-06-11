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uçuşlar başladı mı, ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçak seferleri hangi ülkelere açıldı?

Ülkemizde salgın nedeniyle yurt içi ve uçuşlar belirli bir süreliğine askıya alınmıştı. Havalimanı'ndan gelen son dakika haberi ile 2 ay sonra ilk sefer gerçekleşti. Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran tarihinden itibaren ülke içerisinde yapılacak olan seferlerin başlayacağı biliniyordu. Ülke dışına yapılacak olan seferler için ise tarih net olmamakla beraber bugün belirli bazı ülkelere seferler açılmış oldu. Hal böyle olunca; yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor, başladı mı? merak ediliyor. İşte yurt dışı uçuşların başladığı ülkeler ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.6.2020 09:30 ABONE OL
Yurt dışı uçuşlar başladı mı, ne zaman başlayacak? THY Yurt dışı uçak seferleri hangi ülkelere açıldı?

Ülke dışına belirli sebepler dolayısıyla çıkmak isteyen vatandaşların uzun süredir gündeminde olan uçuşlar bugün itibarıyla başladı. Gelen açıklamaya göre; normalleşme adımları kapsamında kademeli olarak bazı ülkelere seferler resmen başlamış oldu. Salgın nedeniyle iki aydır seferleri askıya alınan Havalimanı'nda ilk sefer Almanya'ya yapıldı. Peki, Yurt dışı uçuşlar başladı mı, ne zaman? Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açıldı? İşte detaylar…

YURT DIŞI UÇUŞLAR BAŞLADI MI, HANGİ ÜLKELERE?

Uzun süredir yurt dışına sefer düzenlemeyen İstanbul Havalimanı'nda ilk sefer saat 08.20'de Almanya'ya gerçekleştirildi. Yolcuların havalimanı girişince termal kameralar ile vücut ısıları kontrol edildi. Yolcuların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlemlendi.

İşte yurt dışı uçak seferleri ile ilgili detaylar…

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Yurt dışı uçuşlar başladı mı, ne zaman başlayacak? THY Yurt dışı uçak seferleri hangi ülkelere açıldı?
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