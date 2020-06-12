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12 yaşındaki çocuk uzun namlulu silahla oynarken dehşet saçtı!

'ın Gürpınar ilçesi Keşiş Köyü Yaylası'nda, 12 yaşındaki B.K., oynadığı silah kazara ateş alınca 10 yaşındaki arkadaşı 'un hayatını kaybetmesine neden oldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.6.2020 15:07 Son Güncelleme: 12.6.2020 15:27 ABONE OL
12 yaşındaki çocuk uzun namlulu silahla oynarken dehşet saçtı!

Olay, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü Yaylası'nda dün akşam meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaylada olan B.K., henüz kime ait olduğu belirlenemeyen silahla oynamaya başladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan mermi, B.K.'nin karşısında olan arkadaşı Yusuf Karakoç'un başına isabet etti. Karakoç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen jandarmanın yaptığı incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Gürpınar ilçesine gönderildi. B.K. ise jandarma gözetimine alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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12 yaşındaki çocuk uzun namlulu silahla oynarken dehşet saçtı!
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