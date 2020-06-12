18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bu hafta olacak mı?

Türkiye'de corona virüs ile mücadele kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Haftanın belirli günlerinde dışarı çıkma hakkına sahip olan vatandaşlara müjdeli haber ise geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan tarafından verildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, kısıtlama kapsamına giren vatandaşlar için müjdeli haberi verdi. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bu hafta sonu 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini dün Beştepe'de topladı. Kritik toplantı 16.00'da başladı ve ardından açıklama yapıldı. Erdoğan, toplantıda alınan kararları duyururken 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için müjdeyi verdi. Böylelikle, '65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?' sorusu da yanıt kazandı.

Haberimizin devamından, kritik öneme sahip Kabine Toplantısı hakkında bilgi edinebilir; 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkındaki son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz.