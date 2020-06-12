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2 milyon uyuşturucu hapı Kapıkule’de bırakıp kaçmıştı! O tır şoförü ’ye teslim edildi…

Edirne ilimizde yer alan Kapıkule Sınır Kapısı’nda 2 Mart tarihinde durdurulan şüpheli bir tır X-ray cihazına yönlendirildiği sırada tırın şoförü gerekli işlemleri yapmayarak yaya şekilde yurt dışına kaçmıştı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan o şoför Interpol ile yapılan ortak çalışmayla yakalanarak ’ye teslim edildi. İşte haberin detayları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.6.2020 21:59 ABONE OL
2 milyon uyuşturucu hapı Kapıkule’de bırakıp kaçmıştı! O tır şoförü Türkiye’ye teslim edildi…

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 Mart'ta durdurulan şüpheli TIR X-ray'e yönlendirilmiş, TIR şoförü ise gerekli işlemleri yapmayıp, yaya olarak yurt dışına çıkmıştı. Durumun anlaşılması üzerine TIR'da yapılan aramada ise 520 kilo uyuşturucu hap ele geçilmişti. Uyuşturucunun bulunmasının ardından inceleme yapan ekipler, TIR sürücü I.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bulgar ve Sırp vatandaşlığı olduğu belirlenen I.C., Interpol ile yapılan ortak çalışma sonucunda yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

2 milyon uyuşturucu hapı Kapıkule’de bırakıp kaçmıştı! O tır şoförü Türkiye’ye teslim edildi…

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta Türkiye'ye giriş yapan TIR, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli görülerek X-Ray taramasına sevk edildi. Ancak aracın taramaya girmediği ve gümrük sahasında beklediğinin tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada, TIR şoförünün aracını gümrük sahasında bırakıp, yaya olarak yurt dışına çıktığı tespit edildi. TIR'da yapılan kontrollerde ise 520 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 milyon uyuşturucu hapı Kapıkule’de bırakıp kaçmıştı! O tır şoförü Türkiye’ye teslim edildi…

YURT DIŞINDA YAKALANDI

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, araçta bulunan uyuşturucunun Türkiye'deki bağlantılarını ortaya çıkarmak ve kilit noktada yer alan sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Kamera kayıtları incelenerek sürücünün kimliği tespit edildi. Devam eden çalışmalarda sürücüye ait pasaportun Bulgaristan-Sırbistan sınırında kullanıldığı saptandı. Interpol kanalıyla ilgili ülkelerle iletişime geçilerek eldeki bilgi ve belgeler paylaşıldı. Şüpheli I.C., yurt dışında yapılan operasyonla yakalandı.

2 milyon uyuşturucu hapı Kapıkule’de bırakıp kaçmıştı! O tır şoförü Türkiye’ye teslim edildi…

BULGAR POLİSİNDEN TESLİM ALINDI

Soruşturmayı yürüten Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısı ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayla, şüpheli buğun Türkiye'ye iade edildi. Gümrük muhafaza ekiplerince Kapıkule'de Bulgar makamlarından teslim alınan I.C.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

2 milyon uyuşturucu hapı Kapıkule’de bırakıp kaçmıştı! O tır şoförü Türkiye’ye teslim edildi…
2 milyon uyuşturucu hapı Kapıkule’de bırakıp kaçmıştı! O tır şoförü Türkiye’ye teslim edildi…
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2 milyon uyuşturucu hapı Kapıkule’de bırakıp kaçmıştı! O tır şoförü Türkiye’ye teslim edildi…
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