2 milyon uyuşturucu hapı Kapıkule’de bırakıp kaçmıştı! O tır şoförü Türkiye’ye teslim edildi…

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 Mart'ta durdurulan şüpheli TIR X-ray'e yönlendirilmiş, TIR şoförü ise gerekli işlemleri yapmayıp, yaya olarak yurt dışına çıkmıştı. Durumun anlaşılması üzerine TIR'da yapılan aramada ise 520 kilo uyuşturucu hap ele geçilmişti. Uyuşturucunun bulunmasının ardından inceleme yapan ekipler, TIR sürücü I.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bulgar ve Sırp vatandaşlığı olduğu belirlenen I.C., Interpol ile yapılan ortak çalışma sonucunda yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.