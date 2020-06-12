Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2020 Dini günler takvimi!

2020 yılı Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimini yayımladı. Diyanet'e göre; İslam alemi açısından oldukça önemli olan Kurban Bayramı tarihlerinin bu yıl ne zamana denk geldiği merak ediliyor. Hicri takvime göre; Zilhicce ayında Temmuz'un son gününde başlayacak olan Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

30 Temmuz 2020 arefe günü, 31 Temmuz ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olarak biliniyor. Buna göre; Kurban Bayramı tarihleri neler? Kurban Bayramı tatili kaç gün, açıklama yapıldı mı?

İşte yanıtı!