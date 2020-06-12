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Ambulans hırsızının tutuklanması talep edildi

Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan şüpheli Çetin A.'nın "Nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanması talep edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.6.2020 17:42 ABONE OL
Ambulans hırsızının tutuklanması talep edildi

Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünde duran hasta nakil ambulansını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Çetin A., bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan Çetin A., kamu kurumuna ait eşyaya karşı "Nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLMUŞTU

Şüpheli Çetin A. ambulansı çaldıktan sonra Büyükdere Caddesi üzerinden Kağıthane'ye yönelmiş, Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından durdurulmak istenmişti. Şüphelinin durmaması üzerine polis ekipleri havaya ateş açmıştı. Polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayan Çetin A. teslim olmuştu.

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Ambulans hırsızının tutuklanması talep edildi
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