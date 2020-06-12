Arnavutköy'de telefoncuda başlayıp sokağa taşan kavga kamerada

Olay, Çarşamba akşamı saat 20.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir telefon bayisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüp caddeye taştı. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları, araya giren vatandaşlar da ayıramadı. Kavga eden gruplar, kendilerini ayırmaya çalışan Hadımköy Mahallesi Muhtarı Rıza Demirci'ye de saldırmaya başladı. İddiaya göre, kavga eden gruptakilerden bir kişi yanında bulunan silahla havaya ateş etti. Olay yerine gelen iki polis memurunun ve çevredekilerin tüm müdahalelerine rağmen kavga devam etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Görüntülerde, tarafların cadde de kavga ettikleri görüldü. Olay yerinde bulunan iki polis memuru ve vatandaşların müdahalesi ile 3 el silah sesi görüntülere yansıdı. Bazı vatandaşların ise kavgayı izlediği görüldü.