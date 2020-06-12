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Aslan mümkün değil vahşi köpektir

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 12.6.2020 ABONE OL
Aslan mümkün değil vahşi köpektir
Çorum Bayat'ta bir hayvan sürüsüne saldırarak telef eden yabani hayvan tartışma konusu oldu. Aşağı Emirhalil köyünün muhtarı Hasan Durak, "Aslanın dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var" dedi. Yaban hayatı uzmanı veteriner Ahmet Emre Kütükçü, "Bizde görülebilen en büyük kedi türü Kafkasya leoparı ve Anadolu Parsı. Anadolu Parsı Kuzey Irak'tan ve İran'da geçiyor. Batı bölgelerimizde de Vaşak görülüyor. Çorum'da görülecek en büyük tür de vaşaktır. Ben bu saldırıyı gerçekleştiren hayvanın vahşileşmiş köpek türü olduğunu düşünüyorum" dedi.
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Aslan mümkün değil vahşi köpektir
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