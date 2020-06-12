Böyle vicdansızlık olmaz

Diyarbakırlı girişimci Necati Akyüz, Aşağıkuyulu mahallesinde 16 dönümlük bir çiftlik satın aldı. Çiftliğinde 350 koyunu bulunan Akyüz, hırsızlara karşı Sivas'tan 2 Kangal köpeği getirtti. Gebe kalan köpek 11 yavru doğurunca çiftlikte büyüyen kangallar çevrede kuş uçurtmadı. 2 ay önce çiftliğe gece yarısı gelen hırsızlar, 50 koyunu dışarı çıkardı. Köpeklerin havlamasına uyanan Akyüz'ün müdahalesiyle hırsızlar kaçtı.Koyunları çalabilmek için hırsızlar, son 1 ay içinde anne, baba ve yavruları olmak üzere 13 Kangal köpeğini zehirli et vererek öldürdü. Bu arada Akyüz, son çare olarak Pitbull cinsi bir köpek aldı. Ancak, hırsızlar önceki gece de Pitbull'u zehirledi. Tarım İl Müdürlüğü'ne ve jandarmaya müracaatta bulunan Akyüz, "Gözü dönmüş bu canilerin köpeklerden rahatsız olmasının tek nedeni burada kolayca hırsızlık yapamamalarıdır. Böyle bir vicdansızlık yok. Bu köpeklere kıyabiliyorlarsa aynı şekilde insanları da öldürürler. Artık kendi can güvenliğimizden de endişe etmeye başladık. Bu vahşete kimse duyarsız kalmasın. Bu bir katliamdır. Gözü dönmüş bu insanlık dışı yaratıkların tez zamanda yakalanmasını istiyorum" dedi.