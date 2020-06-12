Çaldıkları araca plaka takıp hırsızlık yaptılar

İstanbul Beşiktaş'ta dekorasyon işi yapan Dilek Aksu'nun otomobilini çalan 3 hırsız, araca bir de sahte plaka takıp hırsızlığa çıktı. Bahçelievler'de bir iş yerine giren hırsızlar buradaki çelik kasayı araca yükleyip kaçtı. Devriye gezen polis ekibi fark edip plaka sorgulaması yapınca çalıntı olduğunu öğrendi. 3 hırsız yakalandı, otomobil de ellerinden kurtarıldı. Gayrettepe Asayiş Şube'de aracını teslim alan Dilek Aksu, "Arabamı tanıyamadım. Bir de onunla hırsızlığa çıkmışlar. Polisimize çok teşekkür ederim." dedi.