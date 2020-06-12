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Çaldıkları araca plaka takıp hırsızlık yaptılar

Beşiktaş'ta dekorasyon işi yapan 'nun otomobilini çalan 3 hırsız, araca bir de sahte plaka takıp hırsızlığa çıktı. Bahçelievler'de bir iş yerine giren hırsızlar buradaki çelik kasayı araca yükleyip kaçtı. Devriye gezen polis ekibi fark edip plaka sorgulaması yapınca çalıntı olduğunu öğrendi. 3 hırsız yakalandı, otomobil de ellerinden kurtarıldı. Gayrettepe Asayiş Şube'de aracını teslim alan Dilek Aksu, "Arabamı tanıyamadım. Bir de onunla hırsızlığa çıkmışlar. Polisimize çok teşekkür ederim." dedi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 12.6.2020 15:11 Son Güncelleme: 12.6.2020 15:28 ABONE OL
Çaldıkları araca plaka takıp hırsızlık yaptılar
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Çaldıkları araca plaka takıp hırsızlık yaptılar
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