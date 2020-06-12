Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ceylan Hemşire’ye şiddete 22.5 yıl istendi

’ye şiddete 22.5 yıl istendi

Giriş Tarihi: 12.6.2020 ABONE OL
Ceylan Hemşire’ye şiddete 22.5 yıl istendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği "Ceylan Hemşire'ye saldırı" olayına ilişkin hazırlanan 2 ayrı iddianamede sanığın 22.5 yıla kadar hapsi istendi. Beşiktaş'ta 6 Haziran'da eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İ. gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Nazir İ., iki gün sonra önünü kestiği Ceylan Hemşire'yi elinden ve boynundan bıçakladı. Zanlı bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başkan Erdoğan'ın serbest bırakılmasına "O kişinin tutuklanması gerekirdi" sözleriyle tepki gösterdiği Nazir İ. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 2 ayrı iddianamede Nazir İ.'nin 22.5 yıla kadar hapsi istendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Ceylan Hemşire’ye şiddete 22.5 yıl istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA