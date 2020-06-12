Ceylan Hemşire’ye şiddete 22.5 yıl istendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği "Ceylan Hemşire'ye saldırı" olayına ilişkin hazırlanan 2 ayrı iddianamede sanığın 22.5 yıla kadar hapsi istendi. Beşiktaş'ta 6 Haziran'da eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İ. gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Nazir İ., iki gün sonra önünü kestiği Ceylan Hemşire'yi elinden ve boynundan bıçakladı. Zanlı bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başkan Erdoğan'ın serbest bırakılmasına "O kişinin tutuklanması gerekirdi" sözleriyle tepki gösterdiği Nazir İ. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 2 ayrı iddianamede Nazir İ.'nin 22.5 yıla kadar hapsi istendi.