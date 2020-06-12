Çocuğun yuttuğu demir para yemek borusuna takıldı

Tire'de oturan Serap ve Hüseyin Kırlı çiftinin oğulları, dün akşam iddiaya göre oyun oynadığı sırada elindeki demir parayı yanlışlıkla yuttu. Durumu fark eden aile, parayı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca Ali'yi Tire Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan kontrollerde demir paranın Ali'nin yemek borusunda olduğu tespit edildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Ali Kırlı, ameliyata alındı. Ali'nin yemek borusuna takılan demir para çıkarıldı.

'SAĞLIK DURUMU İYİ'

Konuyla ilgili konuşan baba Hüseyin Kırlı, "Oğlum akşam evde oynarken para yuttuğunu söyledi. Hemen hastaneye götürdük. Tire'de ilk müdahale yapıldı, röntgen çekildi fakat operasyon yapılamayacağı söylendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildik. Orada yapılan operasyonla metal para yemek borusundan çıkarıldı. Şu an eve döndük ve çok şükür sağlık durumu iyi" dedi.