Çok pişman olduk bir daha yapmayız

İzmir'de polis hafta sonu Kordon'a akın eden ve müzik eşliğinde dans edip halay çeken vatandaşları belirlemek için çalışma başlattı. Hafta sonu akşam üzeri başlayan yoğunluk gece iyice arttı. Sosyal mesafe hiçe sayılırken, bazı vatandaşlar alanda şarkılar söyleyip dans etti. Maske takmadıkları da görülen kalabalık halay çekti. İzmir polisi, dans edenleri tek tek belirlemek amacıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemeye aldı.İzmir Emniyeti halay çeken 8 gence kişi başı 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı. Toplam 25 bin 200 lira para ceza yiyen gençler "Uzun zamandır dışarı çıkmıyorduk. Kordon'un atmosferi ve kalabalığı bizi coşturdu. Görüntülerimizin sosyal medyaya düşüp, olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedik. Pişmanız. Bir daha asla böyle bir şeyi yapmayız" dedi. Sosyal mesafe kurallarını ihlal edenlerin izi sosyal medyada sanal devriye ekipleri tarafından sürülmeye devam edecek.