Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cuma hutbesi Diyanet ile yayınlandı! 12 Haziran Cuma hutbesi konusu ne?

hutbesi ile yayınlandı! 12 konusu ne?

İslam alemi için büyük önem taşıyan bir gününe daha girmiş bulunuyoruz. Her hafta olduğu gibi bu Cuma gününe de girerken müminler tarafından İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı hutbenin konusunu merak ediyor. Camilerde ezanlar okunacak, namazlar kılınacak ve bol bol ibadet edilecek. Cuma namazının kılınmaya başlandığı günden bu yana namazın son kısmı olarak okunan dersler anlamına gelen konusu an itibariyle araştırılmaya başlandı. İçerisinde birçok bilgi ve öğüt barındıran 12 konusu nedir?

Giriş Tarihi: 12.6.2020 09:34 ABONE OL
Cuma hutbesi Diyanet ile yayınlandı! 12 Haziran Cuma hutbesi konusu ne?

Mübarek gününün gelmesiyle beraber konusu merak edilmeye başlandı. Ülkemizde corona virüs pandemi kısıtlamasının ardından yeniden ibadete açılan camilerde namaz kılmanın heyecanı içinde olan vatandaşlar okunacak olan hutbeyle birlikte öğüt almış olacak. Müminlerin bir arada toplanıp namazlar kıldığı ve bol bol nasihatlar dinlediği camilerde hutbe konusu da belli oldu. Buna göre; 12 konusu nedir? ile 12 Haziran

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! DİYANET 12 HAZİRAN CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 12 Haziran Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz. Diyanet tarafından yayınlanan Cuma hutbesi konusunun başlığı; Müstakim ol, emin ol her tasadan!

Cuma hutbesi Diyanet ile yayınlandı! 12 Haziran Cuma hutbesi konusu ne?

12 HAZİRAN CUMA HUTBESİ

MÜSTAKİM OL,EMİN OL HER TASADAN!

Muhterem Müslümanlar!

Bir sahabi, Peygamber Efendimizin yanına gelerek ona şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resûlü, bana İslâm ile ilgili öyle bir nasihat ver ki, bu konuda başka kimseye soru sorma ihtiyacım kalmasın." Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurdu: "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol"

Aziz Müminler!

İnsanın yaratılış gayesi kulluktur, en önemli vazifesi ise Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak sonra da bu imanın gereği olarak dosdoğru yaşamaktır. Zira iman gönüllere işleyince, duygulara, düşüncelere ve davranışlara yansır. Kişiyi hak ve hakikate, dürüstlük ve istikamete yöneltir. İşte o zaman mümin, huzurlu ve onurlu bir hayat yaşar. Her iki dünyada da sıkıntı ve kederden emin olur. Takvaya ve ilâhî ikrama kavuşur.

Kıymetli Müslümanlar!

İstikamet; imanda sebat etmek ve ahdine vefa göstermektir. Cenâb-ı Hakka itaat, Resûlüllah'a ittiba etmektir. Özü, sözü bir olmak, olduğu gibi görünmek ve göründüğü gibi olmaktır.

İstikamet; küfürden ve şirkten arınmak, günahtan ve isyandan kaçınmaktır. Fitne ve fesattan uzak durmak, nefsin aşırı istekleri ve şeytanın vesvesesi ile mücadele etmektir.

Değerli Müminler!

İstikamet sahibi bir mümin, doğruluktan ödün vermez. Sözünü eğip bükmez, asla yalan söylemez. Adaleti gözetir, haksızlığa meyletmez. İyi niyetli ve samimidir, riyakârlık göstermez. İşini sağlam ve güzel yapar; hileye tevessül etmez. Yaratan'a olan sevgi ve saygısıyla, yaratılana merhamet gösterir, hiçbir canı incitmez. Hâsılı sırât-ı müstakim üzere yaşar. Allah'ın rızasını kazanmayı her türlü kazançtan aziz bilir. Rabbinin gizli ya da aşikâr her şeyi görüp işittiğinin ve kullarını hesaba çekeceğinin bilincinde bir hayat sürer.

Hutbemi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitiriyorum: "Rabbimiz Allah'tır deyip sonrada dosdoğru olanlara ne bir korku vardır ne de onlar üzüntü çekeceklerdir."

Cuma hutbesi Diyanet ile yayınlandı! 12 Haziran Cuma hutbesi konusu ne?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma hutbesi Diyanet ile yayınlandı! 12 Haziran Cuma hutbesi konusu ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA