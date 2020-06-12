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saat kaçta kılınacak? 12 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte saatleri merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlara göre; öğle, ikinci ve Cuma namazlarının camilerde cemaat ile kılınabileceği vatandaşlara duyurulmuştu. Corona virüsü nedeniyle bir uzun bir süredir cemaat ile kılınamayan Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Haziran

Giriş Tarihi: 12.6.2020 10:03 Son Güncelleme: 12.6.2020 10:04 ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri ile kılınacak olan camiler!

İslam alemi açısında büyük önem taşıyan mübarek saatleri için geri sayım başladı. Dua ve ibadetlerini yerine getirmek için camiye gitmek isteyenler corona virüsü salgını nedeniyle uzun bir süredir camilerde namaz kılamıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından 29 Mayıs gününden itibaren cemaat ile namaz kılınabileceği açıklanmıştı. Bu bağlamda; Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir !

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 12 HAZİRAN CUMA

Diyanet İşleri Başkanlığı 12 Haziran Cuma namazı saatlerini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirler için Cuma namazı saatleri belli oldu.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da : 13:09

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri ile kılınacak olan camiler!

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri ile kılınacak olan camiler!
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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri
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