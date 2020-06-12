İslam alemi açısında büyük önem taşıyan mübarek Cuma namazı saatleri için geri sayım başladı. Dua ve ibadetlerini yerine getirmek için camiye gitmek isteyenler corona virüsü salgını nedeniyle uzun bir süredir camilerde namaz kılamıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından 29 Mayıs gününden itibaren cemaat ile namaz kılınabileceği açıklanmıştı. Bu bağlamda; Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri!
Diyanet İşleri Başkanlığı 12 Haziran Cuma namazı saatlerini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirler için Cuma namazı saatleri belli oldu.
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ
İstanbul'da Cuma namazı saati: 13:09
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ABDEST NASIL ALINIR?
Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.