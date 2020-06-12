İslam alemi açısında büyük önem taşıyan mübarek Cuma namazı saatleri için geri sayım başladı. Dua ve ibadetlerini yerine getirmek için camiye gitmek isteyenler corona virüsü salgını nedeniyle uzun bir süredir camilerde namaz kılamıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından 29 Mayıs gününden itibaren cemaat ile namaz kılınabileceği açıklanmıştı. Bu bağlamda; Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 12 HAZİRAN CUMA

Diyanet İşleri Başkanlığı 12 Haziran Cuma namazı saatlerini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirler için Cuma namazı saatleri belli oldu.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da Cuma namazı saati: 13:09

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!