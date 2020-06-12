Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman yapılacak, takı merasimi nasıl olacak?

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? yapılacak, nasıl olacak?

Yaz sezonunun açılması ile birlikte düğünlerin ne zaman yapılacağına dair tarihler de merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamalara göre; düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu. Evlilik hayali kuran çiftler ve düğün işletmecilerinin uzun süredir beklediği bu haberin ardından düğünlerde , sosyal mesafe kuralları gibi detaylar da belli oldu. Düğünlerde takı merasiminin olmayacağı belirtilirken yakaya değil kutu ya da zarfa takıların koyulacağı belirtildi. Bu bağlamda; yapılacak? ?

Giriş Tarihi: 12.6.2020 09:36 Son Güncelleme: 12.6.2020 09:36 ABONE OL
Düğünler ne zaman yapılacak, takı merasimi nasıl olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

Uzunca bir süredir kapalı olan düğün salonlarının açılış tarihi belli oldu. Tarihlerin belli olmasının ardından düğünlerin en önemli konularından , gelinlikçiler, mobilyacılar gibi detaylara yönelik açıklamalar da geldi. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez merak edilenlere yönelik açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda; yapılacak? ?

DÜĞÜNLERİN YAPILACAĞI TARİH BELLİ OLDU! DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından merak edilen konulara yönelik açıklamalarda bulundu. Evlilik hayali kuran çiflterin uzun süredir beklediği müjdeli haber geldi. Düğün salonları 1 Temmuz'dan, nikah salonları ise 15 Haziran'dan itibaren açılacak. Tarihlerin belli olması ile birlikte düğün detayları da belli oldu.

İşte düğün sezonuna ilişkin merak edilenler...

Düğünler ne zaman yapılacak, takı merasimi nasıl olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

KORONAVİRÜS sebebiyle kapatılan düğün salonları 1 Temmuz itibarıyla açılıyor. Düğün salonlarının yeniden açılması kararı pek sektörü de şimdiden canlandırdı. Özellikle mobilyacı ve gelinlikçilerde hareketlilik başladı. Düğünlerin nasıl yapılacağı ise merak konusu. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, yeni düğünlerin sosyal mesafeli, maskeli olacağını belirterek, "İçeri girenlerin ateşi ölçülecek ve dezenfektan kullanacak. Fiziki mesafe ayarlanacak. takı merasimini kesmeyeceğiz ama yakaya değil, kutu ya da zarfa koyulacak. Oyunlar ise mümkün olduğu kadarıyla teması olmadığı oyunlar olacak" dedi.

Koronavirüs sebebiyle yakın temasın olduğu yerlerden biri olan düğün salonları kapatılmıştı. . Düğünlerini iptal eden ya da erteleyen pek çok çiftin için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan kabine toplantısının ardından 1 Temmuz itibarıyla düğün salonlarının açılacağını duyurdu.

TAKI MERASİMİ İÇİN KUTU YA DA ZARF

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez henüz konu ile ilgili olarak bir genelgenin yayımlanmadığını belirterek, "Daha önce açılmış mekanlarla ilgili olarak belirlenen kuralları kendimize baz alıyoruz. Düğünden önce salonların dezenfekte edilmesi gerekiyor. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık. Gerekli firmalarla anlaşmalarımızı yaptık. İçeri girenlerin ateşi ölçülecek ve dezenfektan kullanacak. Fiziki mesafe ayarlanacak. En çok sorulan soru ise . Son zamanlarda düğünlerdeki algı değişti. Düğünlerde takı merasimini kesmeyeceğiz ama yakaya değil, kutu ya da zarfa koyulacak" dedi.

En merak edilen konulardan biri ise eğlencelerin nasıl olacağı. Sönmez, Anadolu'da çok çeşitli oyunların olduğunu ve temassız oyunların tercih edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Oyunlar ise mümkün olduğu kadarıyla teması olmadığı oyunlar olacak. Masalardaki serpme ikramları kaldırıyoruz. Kişiye özel kapalı olacak şekilde yapılmasını sağlayacağız" dedi.

İPTAL ETMEYİP ERTELEYENLER AYNI FİYATTAN DÜĞÜN YAPACAK

Sönmez, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası'na bağlı salonlardaki rezervasyonlarını iptal etmeyip erteleyen çiftlerin, anlaştıkları fiyattan düğünlerini yapabileceğini söyledi. Sönmez, "Düğünlerini iptal etmeyip, erteleyenler ellerindeki sözleşmelerle 2020 sonuna kadar düğünlerini yapma hakkına sahip. Yeni sözleşme yapacak olanlar mutlaka bir fiyat farkıyla karşılaşacaktır. Ama burada girdi değerlerin sabit tutarak fiyatların çok yükseltilmemesi konusunda da temkinliyiz" diye konuştu.

MOBİLYACI VE GELİNLİKÇİLERDE HAREKETLİLİK BAŞLADI

Düğün salonlarının yeniden açılması kararı pek sektörü de şimdiden canlandırdı. Özellikle mobilyacı ve gelinlikçilerde hareketlilik başladı. Mobilyacılar ve gelinlikçiler sezonun yeniden açılmasından memnun. Mobilya satışı yapan Suzan Kılıç, "Hareketlilik ufak ufak başladı. 1 Temmuz'dan sonra satışlar patlar diye düşünüyorum. Satışlarımızı 1 ay önceden yapıyoruz genelde yetişmesi için. Şimdiden satışlar başladı" dedi. Suna Kalafatoğlu ise, "Bizi mutlu etti. İşler, piyasa hareketlenir evlene çiftler mutlu olur" diye konuştu.

Gelinlik satıcısı Özlem Akkaşoğlu da, "Heyecanla dünkü açıklamayı bekliyorlardı. Bugünden bile birçoğunun prova tarihi netleşti. Biz de bugünden itibaren hızla provalara başlıyoruz" dedi.

Düğünler ne zaman yapılacak, takı merasimi nasıl olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!
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Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman yapılacak, takı merasimi nasıl olacak?
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