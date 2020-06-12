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'da bir bodrum kat, sigara dolum tesisi çıktı!

polisinin tespit edip girdiği bir bodrum kat, sigara dolum tesisi çıktı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı. Bodrum katta, 2 adet ince ve kalın tütün kıyma makinesi, 450 adet yapıştırılmaya hazır bandrol, 16 bini sahte bandrollü toplam 29 bin adet makaron ele geçirildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.6.2020 17:47 ABONE OL
Elazığ'da bir bodrum kat, sigara dolum tesisi çıktı!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütünle ilgili çalışma yaptı.

Polis, çalışmasında merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir tütüncünün bodrum katındaki dairede kaçak üretim yaptığı bilgisini öğrendi.

Bunun üzerine alınan arama kararının ardından adrese giden polis, bodrum katı açtığında hazır haldeki dolum tesisi ile karşılaştı.

Bodrum katta, 2 adet ince ve kalın tütün kıyma makinesi, 450 adet yapıştırılmaya hazır bandrol, 16 bini sahte bandrollü toplam 29 bin adet makaron ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el koyan polisin, 1 şüpheliyi de gözaltına alarak hakkında gerekli yasal işlemi yaptığı öğrenildi.

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Elazığ'da bir bodrum kat, sigara dolum tesisi çıktı!
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