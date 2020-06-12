Engelliye ÖTV indiriminde mahkemeden şaşırtan karar

Tokat Erbaa'da ikamet eden Yaşar Kuru adındaki vatandaş, engelli annesi Zekiye Kuru'yu hastaneye götürmek ve tedavisini yaptırmak için araç gerektiğini, annesi Kuru'nun kendi bakım ve gözetimi altında bulunduğunu, bu nedenle de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimden faydalanmak istediğine dair mahkemeye bir dilekçe sundu.

Kuru dilekçesinde, yaptığı araştırmada uygun olarak sadece Volkswagen Golf marka bir araç bulabildiğini, bu aracın proforma faturasını da kestirdiğini, bu sebeplerden dolayı bu aracı almak için izin ve yetki verilmesini talep etti.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa Sulh Hukuk Mahkemesi'nce Yaşar Kuru'nun Zekiye Kuru ile aynı evde yaşayan kişilerin ya da vasisi Yaşar Kuru'nun aracının olup olmadığının ve engelli Kuru'nun hastane vb yerlere sevki sırasında arabayla taşınmasının gerekip gerekmediğinin araştırılması istendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırmalarda, engelli Zekiye Kuru'nun vasisi Yaşar Kuru ve aynı evde yaşayan şahısların adlarına kayıtlı aracın olmadığı, kısıtlığının hastane vb yerlere sevki sırasında arabayla taşınmasının gerekli olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Zekiye Kuru'nun kısıtlanmasına ve Yaşar Kuru'nun vesayeti altına alınmasına karar verildiği, bu kararın da kesinleştiği belirlendi.

Ancak Erbaa Sulh Hukuk Mahkemesi'nden ÖTV indiriminden yararlanılarak alınması istenen araç ile ilgili şaşırtan bir karar çıktı.

ŞAŞIRTAN KARAR

Mahkeme, Zekiye Kuru adına vasi Yaşar Kuru tarafından araç alınmasının engellinin menfaatine uygun olacağı kanaatine varıldığını kaydetti. Ancak Yaşar Kuru'nun almak istediği aracın 2020 model Volkswagen binek Golf marka olduğu, aracın KDV dahil fiyatının 208 bin 506 lira olduğunun anlaşıldığı, Zekiye Kuru adına alınmak istenen aracın kısıtlının hastane vb yerlere götürülmesi için zorunlu ve faydalı olmasından ziyade lüks kapsamda kaldığı belirtildi.

Şaşırtan kararda, vasisin genel hukuk ilkesi olan dürüst davranma ilkesine aykırı olduğu, vasinin kendisine tanınan hakkı açıkça kötüye kullanmak istediği ileri sürüldü. Hukuk düzeninin bu hakkı korumasının mümkün olmadığı sonuç ve kanaatine varılan kararda, vasinin talebi reddedildi.

ÜST SINIR 303 BİN LİRA!

Bilindiği gibi ÖTV muafiyeti, bedeninde belli bir oran üzerinde işlev kaybı olan engelli vatandaşların yararlanabildiği bir haktır. Muafiyetli araç alımı için belli koşullar söz konusudur. Araç sahibinin aracı kullanamayacak derecede engeli bulunması durumunda ise en fazla üçüncü dereceden B sınıfı ehliyet sahibi yakınları aracı kullanabilirler. Alınacak olan binek otomobil modelinin değeri motor silindir hacminden bağımsız olarak, ÖTV ve diğer tüm vergiler dahil 303 bin 200 TL'ye kadar olabilir.