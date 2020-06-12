Esrarengiz yangından son dakika haberi: Müge Anlı programında iddiaların ardı arkası kesilmiyor... Sinop'taki üç kişinin cesedi nerede?

Son dakika haberler… Müge Anlı canlı yayın programında Sinop'ta bir yıl önce yaşanan esrarengiz yangının sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Yazlık köyünde içerisinde biri çocuk olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilen bu yangın sonrasında yapılan çalışmalarda 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın cesedine dair bir izin bulunmadığı biliniyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki bu olayla ilgili iddialar ise evde bulunan 3 kişinin öldürüldüğü veya kaçırıldığı yönünde. İşte Müge Anlı canlı yayın programından gelen esrarengiz son dakika haberinin detayları…
Özkaya ailesinin sahip olduğu ahşam evde geçtiğimiz senenin Nisan ayında çıkan yangın sonrası evde bulundukları bilinen biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği düşünülürken yapılan çalışmalarda bu kişilerin cesedine dair herhangi bir kalıntıya rastlanmamış olması ardından gelen iddiaları da beraberinde getirdi.
Gelen bazı iddialara göre evdeki üç kişinin kaçırıldığı veya öldürüldüğü iddiaları bulunuyor. Evde eşi, çocuğu ve annesi olan Erdal Özcan ise olayın yaşandığı gün Yaşar isimli bir kişinin Nurten Özcan'a son bir kez çayını içelim ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.
Yangının çıktığı sırada ise köye lüks bir aracın girdiği ve Özkaya ailesine ait olan eve doğru yöneldiği ifade edilirken 3 kişinin kaçırılmış olabileceği ve Nurten Özkaya isimli kadının başka biriyle kendi isteğiyle kaçmış olabileceği söyleniyor…
Müge Anlı'da kan donduran zincirleme cinayet iddiası! 3 kişinin cesedini esrarengiz yangında... | Video
O İFADELER SONRASI İHBAR HATTI KİLİTLENDİ
Ardı ardına gelen akılalmaz iddialar olayı iyice içinden çıkılmaz bir hale sokerken öte yandan köyde o dönemde muhtarlık seçimlerinin olduğu ve bu konunun olayla bağlantılı olabileceği iddiaları da gündeme geldi.
Programa katılan muhtar Şaban Özcan'ın canlı yayında "Evi yaktığımızda" ifadesini kullandığı fark edildi. Bunu fark eden izleyiciler adeta canlı yayın telefonuna akın etti. O görüntüler tekrardan izletildiğinde Şaban bey, "Dilim sürçtü" dedi.
Halen araştırılmaya devam eden esrarengiz olayda herhangi bir iddiayı doğrular nitelikte bir ize rastlanmazken 2019 yılının Nisan ayından bu yana haber alınamayan ve yangında hayatını kaybettiklerine dair bir ize rastlanmayan 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya olayına dair sır perdesi her geçen gün daha da karmaşık bir hal alıyor.