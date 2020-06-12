Esrarengiz yangından son dakika haberi: Müge Anlı programında iddiaların ardı arkası kesilmiyor... Sinop'taki üç kişinin cesedi nerede?

Son dakika haberler… Müge Anlı canlı yayın programında Sinop'ta bir yıl önce yaşanan esrarengiz yangının sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Yazlık köyünde içerisinde biri çocuk olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilen bu yangın sonrasında yapılan çalışmalarda 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın cesedine dair bir izin bulunmadığı biliniyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki bu olayla ilgili iddialar ise evde bulunan 3 kişinin öldürüldüğü veya kaçırıldığı yönünde. İşte Müge Anlı canlı yayın programından gelen esrarengiz son dakika haberinin detayları…

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ŞOK İDDİALAR! SİNOP'TAKİ YANGINDA 3 KİŞİYE NE OLDU?

Özkaya ailesinin sahip olduğu ahşam evde geçtiğimiz senenin Nisan ayında çıkan yangın sonrası evde bulundukları bilinen biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği düşünülürken yapılan çalışmalarda bu kişilerin cesedine dair herhangi bir kalıntıya rastlanmamış olması ardından gelen iddiaları da beraberinde getirdi.