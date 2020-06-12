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hangi illerde yattı? 12 Haziran sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara maddi destek amaçlı verilen yatırılıyor. Haziran ayında evinde hasta, engelli ve muhtaç kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı sorgulanmaya devam ediliyor. E-Devlet üzerinden sorgulanan olan maaşlar, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Haftanın son gününde bakım parası ödeneğinin hangi illere yattığını öğrenmek isteyenler ödenek sorgulamasına hız kazandırdı. Peki 12 Haziran hangileri? Evde bakım parası (maaşı) yatan iller sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 12.6.2020 10:01 ABONE OL
Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 12 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Türkiye'de devlet tarafından evinde hasta, engelli ve muhtaç kimselere bakan vatandaşlara yatırılıyor. Her gün evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakan binlerce vatandaş ödenen ödenekleri e devlet üzerinden sorguluyor. Bilindiği üzere Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destekten faydalanabiliyor. Buna göre; 12 Haziran 2020 evde bakım maaşı hangi illere yattı? Haziran ayı evde bakım maaşı (parası) yatan iller sorgulama ekranı ve merak edilen tüm bilgiler sizlerle…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımlarına destek olunması amacıyla verilen sosyal yardımlardan biri olan Haziran ayında araştırılan konular arasında yerini aldı. E-Devlet üzerinden yapılacak olan maaşlar, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Haberimizde, 12 Haziran evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 12 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 12 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
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Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 12 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
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