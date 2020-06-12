Helal olsun muhtarım

Koronavirüsle mücadelede sağlıkçılar gibi, evinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayan muhtarlar da destan yazdı. Balıkesir Gömeç'e 6 kilometre mesafede bulunan Keremköy'ün genç muhtarı Ali Top (31) işte o çaresizliğe karşı mücadele etti.Hem kendi köyünde hem de sahil sitelerinde 65 yaş üstü vatandaşların kahramanı oldu. 65 yaş üstüne tek tek ulaşan Top, "Bir ihtiyacınız olursa bana ulaşın" diyerek telefonlarını bıraktı ve onların içini ferahlattı. Top, 82 gündür köyünde ve sahil sitelerinde hastaneye gidecek vatandaşlar için jandarmadan sokağa çıkma izni alıp, onları hastaneye götürdü. Bankalardan maaşlarını çekip, faturalarını yatırdı. Kargo, market, eczane gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Top "Bu pandemi sürecinden hem ben hem ülkem alnımızın akıyla çıktık" dedi. 65 yaş üstü vatandaşlar İbrahim - Asuman Akgün çifti ile Sevim Ayten ise "Türkiye'de sağlık çalışanları büyük kahramanlık yapıp gece gündüz hastanelerde kaldı. Burada da muhtarımız bizi hiç yalnız bırakmadı" diye konuştu.İbrahim-Asuman Akgün çifti, yılın 10 ayını Gömeç'te bulunan yazlık evlerinde geçiriyor. Çift "Otomobilimiz yok. Bulunduğumuz siteden Ayvalık'a 10, Gömeç'e ise 7 kilometre mesafemiz var. Düzenli kullandığımız ilaçlar var. Ne yapacağımızı şaşırdık. Köy ile bulunduğum evin mesafesi 2.5 kilometre. Muhtarı arayıp, durumu anlattım. Bize 'Ne gerekiyorsa yapacağım. Sizin tüm ihtiyaçlarınızı süreç normale dönene kadar ben karşılayacağım' dedi. Biz muhtarın bu sözlerine biraz şaşırdık. Bize yardım edeceğine inanamadık. Hemen arabasına atlayıp yanımıza geldi. Ne istiyorsak muhtarımıza söylüyoruz, o marketten alıp getiriyor. Kargo göndereceksek veya gelmişse onları da aldı. Bir kez bizi mağdur etmedi. Arabasıyla gelip gittiği için benzin parası teklif ettik. Bize 'Bu benim görevim' diyerek kabul etmedi. Kısıtlamanın olduğu 82 günde bize hızır gibi yetişti. Zor günde bizim kahramanımız oldu" diye konuştu.Keremköy muhtarı Ali Top: Görevimi yaptım. 65 yaş üstü vatandaşların büyük sorun yaşayacağını düşünerek onlarla iletişime geçtim. İlk başlarda biraz çekingen davrandılar. Daha sonra hangi vatandaşımız ne istiyorsa telefona mesaj yazıp veya kağıda yazıp atıyordu. Taleplerini marketten, eczaneden alıp getiriyordum. 82 gün boyunca kendi aracımla hizmeti aksatmadan yaptım yaşlı vatandaşlarımıza. Benzin parası teklif ettiler, asla kabul etmedim. İnşallah bir daha bu bela Türkiye'nin başına gelmez. Ama yine olsa, yine seve seve yaparım. Bizim başımızın üstünde yerleri var onların.