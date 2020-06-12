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kodu alma ve sorgulama ekranı: SMS ile ? Uygulaması ile alma

Şehirler arası yolculuk yapmak isteyenlerin alması gerekmektedir. Seyahat izin belgesi ise uygulaması üzerinden alınmaktadır. Corona virüsü nedeniyle herhangi bir risk taşıyıp taşımadığının anlaşılması ile güvenli ve kontrollü şekilde seyahat edilebilmesi açısından bu uygulama önem taşımaktadır. Uçak, otobüs, tren gibi yolculuklarda kullanılacak olan kodu nasıl alınır? SMS ile ve sorgulama nasıl yapılır? İşte seyahat izin belgesi ile sorgulama!

Giriş Tarihi: 12.6.2020 14:29 ABONE OL
HES kodu alma ve sorgulama ekranı: SMS ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar Uygulaması ile seyahat izin belgesi alma

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uygulaması vatandaşların şehirler arası yolculuklar yapmalarını sağlayacak. Kontrollü sosyal hayat kapsamında salgının takibi bu uygulama üzerinden yapılacak. 1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte yasakların kaldırılmasının ardından şehirler arası seyahatler de başladı. Bu bağlamda; kodu nasıl alınır, ne işe yarar? SMS ile nasıl yapılır, nasıl sorgulanır? Hayat Eve Sığar uygulaması ile alma!

HES KODU NASIL ALINIR, NE İŞE YARAR? SMS İLE HES KODU ALMA-SORGULAMA EKRANI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HES kodu uygulamasına dair detayları geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı. Özel araçla seyahat edecek vatandaşların haricinde uçak, otobüs, tren gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacak olan vatandaşların HES kodu almaları gerekmektedir. İşte Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma ve sorgulama ekranı!

HES kodu alma ve sorgulama ekranı: SMS ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar Uygulaması ile seyahat izin belgesi alma

HES KODU NASIL ALINIR?

kodu, "" mobil uygulaması üzerinden " işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

HES KODU NASIL ALINIR? SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

HES KODU NEDİR, NE İŞE YARIYOR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

HES kodu alma ve sorgulama ekranı: SMS ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar Uygulaması ile seyahat izin belgesi alma
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HES kodu alma ve sorgulama ekranı: SMS ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar Uygulaması ile seyahat izin belgesi alma
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