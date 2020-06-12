Hükümetin pandemi önlemleri vatandaşlardan tam not aldı

Türkiye hızla yeni normale dönerken, geçen 2.5 ayda alınan koronavirüs önlemleri vatandaştan tam not aldı. Birçok kısıtlamanın kalktığı ve bir kısmının devam ettiği önlemlere ilişkin yapılan son ankette vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Buna göre halen devam eden pazar ve marketlerde maske takma zorunluluğunu destekleyenler oranı yüzde 99. Geçen hafta kaldırılan haftasonları sokağa çıkma yasağı destekleyenler oranı yüzde 95 oldu. Camilerde toplu ibadet yapılmaması ile ilgili uygulanan kısıtlamayı destekleyenlerin oranı ise yüzde 91. Vatandaşlar 'Sizin için normale dönmenin tanımı nedir?" sorusuna mangal yakmak, piknik yapmak, torun sevmek, komşularla gün yapmak, domatesi ellerimizle seçebilmek gibi yanıtlar verdi. Ankete katılanların yüzde 40'ı normale dönmenin tanımı olarak dışarıya endişe etmeden rahatça çıkabilmek, eşini dostunu görebilmek derken yüzde 22'si vakaların bitmesi ve aşının bulunması, yüzde 9'u işyerlerinin açılması, yüzde 9'u okulların açılması olarak tanımladı. Ankete katılanların beşte biri 'Artık hayatımız normalleşti' diyebilmek için vaka sayısının sıfırlanmasını, haberlerde salgından bahsedilmemesini bekliyor.