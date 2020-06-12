Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İğrenç iddia: Ambulansta sağlıkçıya... Polis hemen yakaladı!

İğrenç iddia: Ambulansta sağlıkçıya... Polis hemen yakaladı!

'da ambulansta sağlık görevlisine elle taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Polis ihbar üzerine hemen olay yerine gelerek zanlıyı gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.6.2020 12:51 Son Güncelleme: 12.6.2020 13:00 ABONE OL
İğrenç iddia: Ambulansta sağlıkçıya... Polis hemen yakaladı!

Samsun'da kendisini hastaneye götüren 112 sağlık personeline 'ambulans içinde elle tacizde' bulunduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpark yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta alkol komasına girdiği iddia edilen İ.G.'yi (34) gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ambulans sevk edildi. Hastaneye götürülmek için ambulansa konulan İ.G.'nin ambulans içinde sağlık görevlisi 29 yaşındaki kadını elle taciz ettiği iddia edildi.

Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan İ.G., Gazi Polis Merkezine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan İ.G., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Barcelona'dan... Son dakika korkutan corona uyarısı geldi! İstanbul'dan gidenler dikkat... SON DAKİKA HABERİ! Gıda teröristlerine aman yok! Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri ifşa etti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İğrenç iddia: Ambulansta sağlıkçıya... Polis hemen yakaladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA