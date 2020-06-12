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Kamyonun altında kalan Berat, yaşam savaşını kaybetti

'un ilçesinde park halindeyken freninin boşalması sonucu hareket ettiği öne sürülen kamyonun altında kalan (12), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.6.2020 15:29 ABONE OL
Kamyonun altında kalan Berat, yaşam savaşını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Şalpazarı ilçesi Sugören Mahallesi'nde meydana geldi. C.K.'nin yol üzerine durdurduğu 28 NH 761 plakalı kamyon, el freni boşalınca hızla hareket etti.

Kamyon yolda oynayan Berat Erdin'e, ardından da duvara çarptı. Kazada, Erdin ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berat Erdin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü C.K. gözaltına alındı.

Şalpazarı ilçesinde yaşayan Osman ve Hayriye Erdin çiftinin 10 çocuğundan en küçüğü olan Berat Erdin, Geyikli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Kamyonun altında kalan Berat, yaşam savaşını kaybetti
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