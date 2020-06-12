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yağmuru nedir? Kırkikindi yağmurları ne zaman yağar?

Yaz mevsiminin gelmesiyle yağmurları da başladı. Mevsimsel bir yağış türü olan ve halk 40 gün sürdüğüne inandığı için bu ismi alan kırkikindi yağmurları yaz mevsiminin başlarında yağar. Aniden bastırmakta ve kısa bir süre etkisini göstermektedir. İkindi vaktinde başlayan bu yağışlar yıldan yıla farklılık gösterir. Bu yağış türünü ilk kez duyanlar ‘’Kırkikindi yağmurları nedir? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, kırkikindi yağmuru hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 12.6.2020 09:59 Son Güncelleme: 12.6.2020 10:08 ABONE OL
Kırkikindi yağmuru nedir? Kırkikindi yağmurları ne zaman yağar?

Ülkemizde kırkikindi yağmurları olarak bilinen ve bu dönemde etkisini gösteren yağışlar başladı. Bu yağış tipi koşullara göre dolu yağışı şeklinde de görülebilir ve aniden bastırdıktan sonra kısa bir süre içerisinde etkisini yitirir. Yazın başlarında etkili olan bu yağış türünü ilk defa duyan birçok vatandaşi'' Kırkikindi yağmurları nedir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, kırkikindi yağmurları hakkında merak edilenler...

KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NEDİR?

Kırkikindi yağışları, Anadolu'da kış ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir

KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Bu yağışlara, genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında Kırkikindi yağışları denmiştir.

Isı kapasitesi, albedo gibi özellikleri açısından farklı karakteristiklerdeki araziler, güneş ışınlarından farklı dozlarda etkilenirler ve atmosferik sınır tabakanın ısınması da alttaki yüzeye göre farklılık gösterir.

YER YER FARKLILIK GÖSTERİR...

Bu farklılık, yere yakın tabakada bir heterojenlik oluşturur ve meydana gelen yoğunluk farkı, daha düşük yoğunluktaki (genellikle fazla ısınan) hava parselinin yükselmesini tetikler. Gerçekleşen konveksiyon yeterince güçlü ise gök gürültülü fırtına meydana gelir.

Tabii bunda, düşey rüzgar kayması ve troposferin üst seviyelerindeki soğuk hava da etkilidir. Kırkikindi yağışları da diğer konvektif yağışlarda olduğu gibi kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde görülür. Çoğunlukla birkaç saati aşmaz, ancak önemli bir miktar bırakır. Koşullar uygun ise dolu da vuku bulabilir.

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Kırkikindi yağmuru nedir? Kırkikindi yağmurları ne zaman yağar?
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