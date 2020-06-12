Kırkikindi yağmuru nedir? Kırkikindi yağmurları ne zaman yağar?

Ülkemizde kırkikindi yağmurları olarak bilinen ve bu dönemde etkisini gösteren yağışlar başladı. Bu yağış tipi koşullara göre dolu yağışı şeklinde de görülebilir ve aniden bastırdıktan sonra kısa bir süre içerisinde etkisini yitirir. Yazın başlarında etkili olan bu yağış türünü ilk defa duyan birçok vatandaşi'' Kırkikindi yağmurları nedir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, kırkikindi yağmurları hakkında merak edilenler...

KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NEDİR?

Kırkikindi yağışları, Anadolu'da kış ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir

KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Bu yağışlara, genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında Kırkikindi yağışları denmiştir.

Isı kapasitesi, albedo gibi özellikleri açısından farklı karakteristiklerdeki araziler, güneş ışınlarından farklı dozlarda etkilenirler ve atmosferik sınır tabakanın ısınması da alttaki yüzeye göre farklılık gösterir.

YER YER FARKLILIK GÖSTERİR...

Bu farklılık, yere yakın tabakada bir heterojenlik oluşturur ve meydana gelen yoğunluk farkı, daha düşük yoğunluktaki (genellikle fazla ısınan) hava parselinin yükselmesini tetikler. Gerçekleşen konveksiyon yeterince güçlü ise gök gürültülü fırtına meydana gelir.

Tabii bunda, düşey rüzgar kayması ve troposferin üst seviyelerindeki soğuk hava da etkilidir. Kırkikindi yağışları da diğer konvektif yağışlarda olduğu gibi kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde görülür. Çoğunlukla birkaç saati aşmaz, ancak önemli bir miktar bırakır. Koşullar uygun ise dolu da vuku bulabilir.