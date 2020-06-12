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Komşuları koronavirüsten ölünce gönüllü karantinaya girdiler

'ın Bağlar ilçesinde, 4 yıldır yatalak olan Musa Erik (76), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında yaşamını yitirdi. Erik'in öldüğünü duyan komşuları, hem kendileri hem de başkalarının sağlığını düşünüp gönüllü olarak karantinaya girdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.6.2020 16:08 Son Güncelleme: 12.6.2020 16:21 ABONE OL
Komşuları koronavirüsten ölünce gönüllü karantinaya girdiler

Kaynartepe Mahallesi 258'inci Sokak'ta oturan N.E. (55) ve yatalak eşi Musa Erik'te, 13 gün önce koronavirüs belirtileri görülünce durum, sağlık ekiplerine bildirildi. Pandemi hastanesi olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 testi yapılan çiftten Musa Erik'te koronavirüs tespit edildi.

Sağlık durumu ağırlaşan Erik, yoğun bakıma alınırken, eşi N.E. ise kızının evinde karantinaya alındı. Musa Erik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Filyasyon ekipleri ise çalışma başlattı. Musa Erik'in koronavirüsten hayatını kaybettiğini öğrenen komşularının ise gönüllü olarak evlerinde karantinaya girdikleri öğrenildi.

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Komşuları koronavirüsten ölünce gönüllü karantinaya girdiler
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