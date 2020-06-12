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Kuzenlerini silahla yaraladı, 'içim soğudu’ dedi

'da, annelerinin cenazesini almak için otomobille havaalanına giden kuzenleri Ercan (60) ve (56) ile İsmail'in oğlu 'i (27) tabancayla vuran Ahmet Y. (41) ile arkadaşı Gökhan Y. (35), tutuklandı. İsmail Dinler'in yıllar önce kuzeni Ahmet Y.'nin yakın akrabasından boşanınca husumet oluştuğu, Ahmet Y.'nin de saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği öne sürüldü. Ahmet Y.'nin, ifadesinde "Aile içerisinde uzun yıllar sorun yaşadık. Bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdim ve içim soğudu" dediği öne sürüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.6.2020 10:38 Son Güncelleme: 12.6.2020 11:08 ABONE OL
Kuzenlerini silahla yaraladı, 'içim soğudu’ dedi

Olay, önceki gün merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Dinler, kardeşi İsmail Dinler ve onun oğlu Uğur Dinler ile birlikte Antalya'da vefat eden anneleri Keziban Dinler'in uçakla gönderilen cenazesini almak için evden çıktı. Bu sırada Gökhan Y.'nin kullandığı otomobildeki Ahmet Y., kuzenlerinin üzerine ateş açtı.

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Silahtan çıkan mermilerle Ercan ve İsmail Dinler kardeşler ile Uğur Dinler yaralandı. Saldırganlar, otomobille bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler, şüphelilerin saklandıkları evi belirleyerek operasyon düzenledi. Ahmet Y. ile arkadaşı Gökhan Y. gözaltına alındı.

'İÇİM SOĞUDU'

İsmail Dinler'in yıllar önce Ahmet Y.'nin yakın akrabası olan eşiyle boşandığı ortaya çıktı. İki kuzen arasında olaydan sonra husumet oluştuğu, Ahmet Y.'nin de saldırıyı bu nedenle düzenlediği öne sürüldü. Ahmet Y.'nin emniyetteki sorgusunda, "Boşanma olayının ardından aile içerisinde uzun yıllar sorun yaşadık. Saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdim ve içim soğudu" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ahmet Y. ile Gökhan Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Annelerinin cenazesini almaya giderken vuruldular

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Kuzenlerini silahla yaraladı, 'içim soğudu’ dedi
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