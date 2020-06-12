Maçka Parkı’nda kırık şişeyle dehşet saçtı

Şişli Maçka Parkı'nda, laf atma iddiasıyla yaşanan tartışmada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kırık bira şişesiyle Süleyman Dönmez'in boğazını kesti. Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yaptığı öğrenilen Süleyman Dönmez, iki kadın meslektaşıyla Maçka Parkı'nın kapısına doğru yürürken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle laf atma yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sürerken, kimliği belirsiz kişi elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmez'in boğazını kesti. Süleyman Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.