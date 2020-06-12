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Mahalleli isyan etti! Boş dükkanı pavyona çevirmişler...

'ta dün akşam hareketli saatler yaşandı. Girişinde züccaciye dükkanı yazan bir dükkanı eğlence mekanına çevirenler ile bu duruma tepki gösteren mahalleli arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan polis ekipleri havaya 4 el ateş açtı. Bahsi geçen dükkanın daha önceden 4 defa mühürlendiği ve her defasında mührü sökerek yine boş dükkanda akşamda eğlence yapıldığı öğrenildi. Dükkan, kavga sonrası bir kez daha mühürlendi. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.6.2020 09:36 Son Güncelleme: 12.6.2020 09:37 ABONE OL
Mahalleli isyan etti! Boş dükkanı pavyona çevirmişler...

Esenyurt'ta girişinde züccaciye dükkânı tabelası bulunan boş dükkânın eğlence yeri olarak kullanılmasına tepki gösteren mahalle sakinleriyle dükkanı eğlence yeri olarak kullananlar arasında çarşamba gecesi kavga çıktı. Polisin, havaya ateş ederek sonlandırdığı kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DAHA ÖNCE 4 KEZ MÜHÜRLENMİŞ

Olay, Hürriyet Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, bir süre züccaciye dükkânı olarak faaliyet gösteren işyeri daha sonra kapatıldı ancak tabelası indirilmedi. Girişinde tabela bulunan dükkân eğlence yeri olarak kullanılmaya başlandı. Mahalle sakinlerinin şikâyeti sonrası daha önce bir kaç defa mühürlendiği iddia edilen işyerinin dün gece tekrar eğlence yeri olarak kullanıldığını gören mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleriyle dükkânı eğlence yeri olarak kullandığı iddia edilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ve havaya ateş açarak ayırdı. Olayı kontrol altına alan polis, kalabalığı dağıttı. 1 kişinin gözaltına alındığı olay sonrasında zabıta ekipleri de dükkânı tekrar mühürledi. Mahalle sakinleri ile dükkânı eğlence yeri olarak kullandığı iddia edilen kişiler arasında çıkan tartışma ile polisin havaya 4 el ateş etmesi kameraya yansıdı. Kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Mahalleli isyan etti! Boş dükkanı pavyona çevirmişler...
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