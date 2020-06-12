Mesire ve piknik alanlarında mangal yasağı kalktı mı, ne zaman kalkıyor? Mangal yapmak yasak mı?

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Mesire ve piknik alanlarında kalktı mı, ne zaman kalkıyor? ?

Hava sıcaklıklarının artması ve normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte mangal yasağına ilişkin detaylar vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; bahçe, park, plaj, mesire ve piknik alanları 1 Haziran normalleşme süreci ile birlikte açıldı. Corona virüsü salgınına yönelik önlem ve tedbirler kapsamında mesire ve piknik alanlarında salgın riskinin artacağı nedeniyle bu alanlar geçici olarak yasaklanmıştı. Normalleşme süreci ile birlikte mesire ve piknik alanlarında kalktı mı, ne zaman kalkıyor? ?

Giriş Tarihi: 12.6.2020 09:38 Son Güncelleme: 12.6.2020 09:38 ABONE OL
Mangal yapmak yasak mı? Mesire ve piknik alanlarında mangal yasağı kalktı mı, ne zaman kalkıyor?

Kademeli olarak sosyal hayata dönüş ile birlikte yasakların çoğu kaldırılmıştı. Uzunca bir süredir piknik yapmak, gibi durumlar salgın riskini arttırdığı için bu alanlara da yasaklar getirilmişti. 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine gidilmesi ile birlikte mangal yapmanın yasak olup olmadığına yönelik ayrıntılar araştırılıyor. Bu bağlamda; ? Mesire ve piknik alanlarında kalktı mı? Mangal yasağı ne zaman kalkıyor?

MANGAL YAPMAK YASAK MI? MANGAL YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; mesire alanları, park, bahçe, plajlar ve piknik alanları 1 Haziran tarihi itibarıyla açılmıştı. Normalleşme süreci ile alınan bu kararların ardından özellikle de yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde mangal yapmanın yasak olup olmadığı merak ediliyor. Bu bağlamda; mangal yapmak yasak mı? Mangal yasağı kalktı mı?

İşte yanıtı!

Mangal yapmak yasak mı? Mesire ve piknik alanlarında mangal yasağı kalktı mı, ne zaman kalkıyor?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.

Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.

Mangal yapma yasağının ne zaman biteceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

Mangal yapmak yasak mı? Mesire ve piknik alanlarında mangal yasağı kalktı mı, ne zaman kalkıyor?
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Mesire ve piknik alanlarında mangal yasağı kalktı mı, ne zaman kalkıyor? Mangal yapmak yasak mı?
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