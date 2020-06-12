Mesire ve piknik alanlarında mangal yasağı kalktı mı, ne zaman kalkıyor? Mangal yapmak yasak mı?

Kademeli olarak sosyal hayata dönüş ile birlikte yasakların çoğu kaldırılmıştı. Uzunca bir süredir piknik yapmak, mangal yapmak gibi durumlar salgın riskini arttırdığı için bu alanlara da yasaklar getirilmişti. 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine gidilmesi ile birlikte mangal yapmanın yasak olup olmadığına yönelik ayrıntılar araştırılıyor. Bu bağlamda; mangal yapmak yasak mı? Mesire ve piknik alanlarında mangal yasağı kalktı mı? Mangal yasağı ne zaman kalkıyor?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; mesire alanları, park, bahçe, plajlar ve piknik alanları 1 Haziran tarihi itibarıyla açılmıştı. Normalleşme süreci ile alınan bu kararların ardından özellikle de yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde mangal yapmanın yasak olup olmadığı merak ediliyor. Bu bağlamda; mangal yapmak yasak mı? Mangal yasağı kalktı mı?
İşte yanıtı!
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.
Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.
Mangal yapma yasağının ne zaman biteceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.