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'nde aralıklı sağanak bekleniyor

Genel Müdürlüğü'nden son dakika tahmini geldi. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı 'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.6.2020 11:22 Son Güncelleme: 12.6.2020 11:30 ABONE OL
Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların öğleden sonra Kırklareli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Sıcaklıkların yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağış beklenen yerlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

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Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak bekleniyor
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