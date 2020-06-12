Meteoroloji'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı: Sağanak yağış o illeri etkisi altına alıyor! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu için son dakika yağış uyarısı yapıldı. Yurt genelinde birçok ilde etkisini gösterecek olan yağışların aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı bildirilirken özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde vatandaşlar uyarıldı. Hafta sonu hava durumu uyarıları böyleyken 12 Haziran bugün ise öğle saatleri itibarıyla yağışların etkili olacağı öngörülüyor. İşte gelen son dakika uyarıları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu…
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre; Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gök gürültülü sağanak ve dolu beklendiği bildirilirken yurtta birçok kesimde sağanak yağışların etkili olacağı bilgisi kamuoyuna duyuruldu.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Aksaray ve Niğde il geneliyle Karaman'ın Ayrancı ilçesi, Konya'nın Altınekin, Karatay, Ereğli, Halkapınar, Karapınar ve Emirgazi ilçelerinde gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu yağışının beklendiği bildirildi.
Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? | Video
Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
HAFTA SONU YURT GENELİNE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara, İç Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar mevkisi), İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olacağını tahmin ediliyor.