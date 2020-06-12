Meteoroloji'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı: Sağanak yağış o illeri etkisi altına alıyor! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu için son dakika yağış uyarısı yapıldı. Yurt genelinde birçok ilde etkisini gösterecek olan yağışların aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı bildirilirken özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde vatandaşlar uyarıldı. Hafta sonu hava durumu uyarıları böyleyken 12 Haziran bugün ise öğle saatleri itibarıyla yağışların etkili olacağı öngörülüyor. İşte gelen son dakika uyarıları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu…

YAĞIŞLAR HAFTA SONU ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK! METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU UYARISI…

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre; Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gök gürültülü sağanak ve dolu beklendiği bildirilirken yurtta birçok kesimde sağanak yağışların etkili olacağı bilgisi kamuoyuna duyuruldu.