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'den hafta sonu uyarısı: Sağanak yağış o illeri etkisi altına alıyor! İşte il il hava durumu tahminleri...

Genel Müdürlüğü tarafından gelen açıklaması ile beraber bugünden itibaren yurdun bazı bölgelerinde yağışlı havanın hakim olacağı bildirildi. Hafta sonu öncesi birçok vatandaşın gelişmeleri takip ettiği sıcaklıklarda yaşanacak olan bu düşüş özellikle Marmara, Kuzey Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı bölgelerini etkileyecek. Meteoroloji tahminlerine göre; yağışlar hafta sonu ülke genelini etkisi altına alacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 12.6.2020 15:48 Son Güncelleme: 12.6.2020 15:50 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı: Sağanak yağış o illeri etkisi altına alıyor! İşte il il hava durumu tahminleri...

Genel Müdürlüğü tarafından için yağış uyarısı yapıldı. Yurt genelinde birçok ilde etkisini gösterecek olan yağışların aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı bildirilirken özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde vatandaşlar uyarıldı. Hafta sonu hava durumu uyarıları böyleyken 12 Haziran bugün ise öğle saatleri itibarıyla yağışların etkili olacağı öngörülüyor. İşte gelen son dakika uyarıları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu…

YAĞIŞLAR HAFTA SONU ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK! METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU UYARISI…

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre; Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gök gürültülü sağanak ve dolu beklendiği bildirilirken yurtta birçok kesimde sağanak yağışların etkili olacağı bilgisi kamuoyuna duyuruldu.

Meteoroloji'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı: Sağanak yağış o illeri etkisi altına alıyor! İşte il il hava durumu tahminleri...

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK VE DOLU UYARISI!

8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Aksaray ve Niğde il geneliyle Karaman'ın Ayrancı ilçesi, Konya'nın Altınekin, Karatay, Ereğli, Halkapınar, Karapınar ve Emirgazi ilçelerinde gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu yağışının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? | Video

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı: Sağanak yağış o illeri etkisi altına alıyor! İşte il il hava durumu tahminleri...

HAFTA SONU YURT GENELİNE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar mevkisi), İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olacağını tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı: Sağanak yağış o illeri etkisi altına alıyor! İşte il il hava durumu tahminleri...
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Meteoroloji'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı: Sağanak yağış o illeri etkisi altına alıyor! İşte il il hava durumu tahminleri...
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