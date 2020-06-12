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'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

'nın ilçesinde, beton direğe çarptıktan sonra uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.6.2020 22:27 ABONE OL
Muğla'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Mehmet Ali Haliloğlu'nun (36) kullandığı 48 V 9337 plakalı otomobil, Mazı-Bodrum yolu kenarındaki beton direğe çarptıktan sonra yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Yapılan incelemede, araçtan savrulan sürücü Haliloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Haliloğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından uçurumdan çıkarılarak Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilin çıkarılması için ise çalışma başlatıldı.

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Muğla'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
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