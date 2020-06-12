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VE SÖZLERİ: 12 Haziran En güzel, yeni ve resimli mesajları

İslam alemi bir Cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Müminler için büyük önem arz eden bugünde vatandaşlar en güzel, kısa, uzun, yeni ve ile sözleri görsellerini sevdiklerine gönderilecek. Yine bu anlam dolu günde camiler dolacak ve eller semaya yükselecek. Kılınan namazlarla birlikte vatandaşlar sevdiklerine resimli göndermek için sosyal medyadan araştırmaya başlayacak. Sizler için hazırladığımız haberimizde, 12 Haziran en özel, güzel, ayetli, dualı, yeni ve ile sözleri yer alıyor.

Giriş Tarihi: 12.6.2020 08:48 Son Güncelleme: 12.6.2020 09:38 ABONE OL
RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: 12 Haziran En güzel, yeni ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları

Mübarek Cuma günü bereketiyle geliyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da en güzel, kısa, uzun, yeni ve ve sözleri araştırılmaya başlanacak. Camilerde kılınan namazlarla birlikte islam alemi sevdiklerine göndermek isteyecekleri 2020 resimli araştırılamaya başlandı. Haberimizin devamında sizler için özel olarak hazırladığımız en güzel ve resimli 12 Haziran Cuma mesajları ile sözleri yer alıyor. İşte, resimli, anlamlı, ayetli, dualı en yeni görsellerle Cuma mesajları…

EN GÜZEL, KISA, UZUN VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI! HAYIRLI CUMALAR…

İslam aleminin merakla beklediği günlerden biri olan Cuma günü nihayet geldi. Tüm Müslümanların dualar edip namazlar kılacağı bugünde en güzel ve yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İçeriğimizde kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ile dualı ve ayetli resimleri de bularak sevdiklerinizle WhatsApp, Facebook, Instagram aracılığıyla gönderebilirsiniz.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: 12 Haziran En güzel, yeni ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "" dilerim.

Öyle yollar uzanır ki hakka yürümek için, tomurcuklar yeşerir güller açar Onu görmek için, dua eden birileri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız Mübarek Olsun.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: 12 Haziran En güzel, yeni ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) ...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: 12 Haziran En güzel, yeni ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! .

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: 12 Haziran En güzel, yeni ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları
RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: 12 Haziran En güzel, yeni ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları
RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: 12 Haziran En güzel, yeni ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları
RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: 12 Haziran En güzel, yeni ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları
RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: 12 Haziran En güzel, yeni ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları
RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: 12 Haziran En güzel, yeni ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları
RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: 12 Haziran En güzel, yeni ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları
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RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: 12 Haziran En güzel, yeni ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları
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