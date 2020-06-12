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Sigara isteme kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 12.6.2020 ABONE OL
Sigara isteme kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Bahçelievler'de bir kişinin alkol almakta olan gruptan sigara ve çakmak istemesiyle çıkan tartışma kanlı bitti. Edinilen bilgiye göre 8 Haziran günü sabaha karşı 04.00 sıralarında Ümit Sevinç (31), kaldırımda alkol alan bir arkadaş grubunun yanına yaklaşarak önce sigara, bir süre sonra da çakmak istedi. Gruptakilerin, 'Kim bu? Ne çok geldi, gitti' şeklindeki sözleri üzerine Sevinç ile grup arasında tartışma ve küfürleşme yaşandı. Ümit Sevinç, bir süre sonra arkadaşı Taner Allak'ı (36) yanına alarak tekrar geldi ve bıçakla gruba saldırdı. Beşiktaş'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Saroz Serhat Çolak (31) hayatını kaybederken Murat A. (30) ve Engin A. (38) yaralandı. Bahçelievler Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden saldırganların kimliğini belirledi. Gözaltına alınan Sevinç ile Allak tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Sigara isteme kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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