Sınır kapıları açıldı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi: Hangi sınır kapıları giriş çıkışa açıldı?

BİR ÜLKE HARİÇ TÜM SINIR KAPILARI AÇILDI!

İçişleri Bakanlığı, corona virüs sürecinde Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye giriş-çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş-çıkışlarına yönelik hükümleri hariç, diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Buna göre İran-Türkiye arasındaki kara sınır kapısı hariç tüm kapılar açılmış oldu.

Bakanlık tarafından yayımlanan, 'Türk ve yabancı ülke vatandaşlarının sınır kapılarımızdan giriş çıkışları' konulu genelge 81 İl Valiliğine, Hudut Kapısı Mülki İdare Amirlikleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderildi.