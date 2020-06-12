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Sınır kapıları açıldı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi: Hangi sınır kapıları giriş çıkışa açıldı?

Ülkemizdeki corona virüsü salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan sınırlarla ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Türk vatandaşlarının ve yabancı ülke vatandaşlarının 'ye giriş çıkışı ile ilgili genelgeye göre; bir sınırın haricindeki diğer kapıların açıldığı bildirildi. Buna göre; Sınır kapıları açıldı mı, hangi sınır kapıları açıldı? İşte gelen son dakika açıklamasına ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 12.6.2020 14:21 ABONE OL
Sınır kapıları açıldı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi: Hangi sınır kapıları giriş çıkışa açıldı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelgesi ile giriş çıkışları ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre; bir süredir kapalı olan sınırların bir kapı hariç diğer tüm sınırların açıldığı bildirildi. Bakanlık tarafından yayımlanan, 'Türk ve yabancı ülke vatandaşlarının sınır kapılarımızdan giriş çıkışları' konulu genelge 81 İl Valiliğine, Hudut Kapısı Mülki İdare Amirlikleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderildi. Buna göre; Sınır kapıları açıldı mı, hangi sınır kapıları açıldı? İşte gelen açıklamanın detayları…

SINIR KAPILARI AÇILDI MI?

Koronavirüs salgını sürecinde Türk vatandaşların ve yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye giriş çıkışlarını kapsayan genelgenin İran kara sınır kapılarına yönelik hükümleri haricindeki diğer kısımlar yürürlükten kaldırıldı.

Sınır kapıları açıldı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi: Hangi sınır kapıları giriş çıkışa açıldı?

BİR ÜLKE HARİÇ TÜM SINIR KAPILARI AÇILDI!

İçişleri Bakanlığı, corona virüs sürecinde Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının 'ye giriş-çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş-çıkışlarına yönelik hükümleri hariç, diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Buna göre İran-Türkiye arasındaki kara sınır kapısı hariç tüm kapılar açılmış oldu.

Bakanlık tarafından yayımlanan, 'Türk ve yabancı ülke vatandaşlarının sınır kapılarımızdan giriş çıkışları' konulu genelge 81 İl Valiliğine, Hudut Kapısı Mülki İdare Amirlikleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Sınır kapıları açıldı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi: Hangi sınır kapıları giriş çıkışa açıldı?

"TAMAMINA SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK"

Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde yayımlanan ve Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla 'ye giriş-çıkışlarını düzenleyen ilgi genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş-çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hava yolu ile yapılacak seyahat planlamalarına ilişkin süreç Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının koordinesinde yönetilecektir. Ülkemize giriş yapan Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının tamamına sağlık kontrolü yapılacaktır. Sağlık kontrolü sırasında semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde de ücretsiz olarak PCR testi yapılacak ve bu sürece ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca belirlenecektir. Bu çerçevede ülkemize giriş-çıkışlar başta Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş-belirlenecek tedbirlere uyulması kaydıyla yapılacaktır."

Sınır kapıları açıldı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi: Hangi sınır kapıları giriş çıkışa açıldı?
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Sınır kapıları açıldı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi: Hangi sınır kapıları giriş çıkışa açıldı?
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