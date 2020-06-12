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Son dakika: Balıkesir'de 3.9 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Ege Denizi açıklarında bir deprem meydana geldi. Edirne kıyısına 38 km mesafede oluşan deprem, özellikle Enez ilçesinde hissedildi. Yaşanan sarsıntı Enez’in bazı köylerinde kısa süreli paniğe sebep oldu. Edirne depreminden yaklaşık 10 dakika sonra Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. İşte Edirne ve Balıkesir depremlerine ilişkin son dakika haberinin detayları ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi listesi…

Giriş Tarihi: 12.6.2020 12:34 Son Güncelleme: 12.6.2020 12:37 ABONE OL
Son dakika: Balıkesir'de 3.9 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, depremin şiddetinin yanı sıra derinliği, yerleşim yerlerine uzaklığı gibi detaylar da paylaşıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, Altıeylül'ün Konakpınar, Boğateğe, Ataköy, Karabeyler ve Çınarlıdere köylerinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BALIKESİR'DE 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM!

BALIKESİR DEPREMİ DETAYLARI

EDİRNE ENEZ'DE 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi açıklarında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 24 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

EDİRNE ENEZ DEPREMİ DETAYLARI

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Son dakika: Balıkesir'de 3.9 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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