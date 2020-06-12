Son dakika: Balıkesir'de 3.9 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, depremin şiddetinin yanı sıra derinliği, yerleşim yerlerine uzaklığı gibi detaylar da paylaşıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, Altıeylül'ün Konakpınar, Boğateğe, Ataköy, Karabeyler ve Çınarlıdere köylerinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

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BALIKESİR'DE 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM!

BALIKESİR DEPREMİ DETAYLARI

EDİRNE ENEZ'DE 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi açıklarında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 24 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

EDİRNE ENEZ DEPREMİ DETAYLARI