Son Dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ederken, salgının ilk günlerinden beri ülkemizde hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartı ile gündelik hayata kademeli olarak dönme süreci başladı. Pandeminin erken dönemlerinden, önceki hafta sonuna kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Her ne kadar bu kısıtlama sonra edilmiş olsa da özellikle 15 ilimizde yaşayan vatandaşlar 'bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı' sorusunun cevabını araştırıyor.

BU HAFTA SONU 13-14 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ana kadar herhangi bir genelge yayınlanmadı. Ayrıca yapılan resmi açıklamalara göre bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hiçbir ilde beklenmiyor. Ancak salgının seyrine göre kısıtlamaların yeniden uygulanabileceği bildirildi.