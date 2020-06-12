SON DAKİKA: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında 2 aydır ilan edilen sokağa çıkma yasağı, ilk kez geçtiğimiz hafta sonu uygulanmadı. Bilindiği üzere, 1 Haziran'dan itibaren normalleşme süreci ile ilgili adımlar atılmaya başlanmış, maske ve sosyal mesafe kuralına uymak şartı ile gündelik hayata kademeli olarak dönme süreci başlamıştı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte konuyla ilgili detaylar ve son dakika haberleri…

BU HAFTA SONU 13-14 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ana kadar herhangi bir genelge yayınlanmadı. Ayrıca yapılan resmi açıklamalara göre bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hiçbir ilde beklenmiyor. Ancak salgının seyrine göre kısıtlamaların yeniden uygulanabileceği bildirildi.