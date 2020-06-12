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haberi... Üniversiteyi sarsan olay: Online sınavda şoku! Prof. Dr. istifa etti...

Birkaç gündür sosyal medyada en çok konuşulan kişiler arasında yer alan İşletme Bölüm Başkanı Profesör Doktor 'dan açıklamaları geldi! Zoom üzerinden online sınav yaparken birden ekranında görüntüleri açılan Kaval; o esnada gelen telefon üzerine "Ne pornosu hayır hayır öyle bir şey yok, Netflix o." demişti. Olayın sosyal medyada hızla yayılması sonrasında üniversitedeki görevinden istifa eden Hasan Kaval; son açıklamasında o görüntülerin porno değil 'pop up reklamı' olduğunu ifade etti. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.6.2020 09:59 Son Güncelleme: 12.6.2020 10:02 ABONE OL
Son dakika haberi... Üniversiteyi sarsan olay: Online sınavda porno şoku! Prof. Dr. Hasan Kaval istifa etti...

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüs nedeniyle üniversitelerdeki sınavlar da online olarak yapılıyor. Zoom uygulamasında sınav yapan İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. 'ın bilgisayarında görülen cinsel içerikli fotoğraf ve videolar son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Kaval; bir önceki akşam Netflix'ten film izlediğini, sıkılıp unutunca ertesi gün bu pop up reklamlarının çıktığını vurguladı. Prof. Dr. Hasan Kaval, okuldaki reövinden de istifa etti.

Son dakika haberi... Üniversiteyi sarsan olay: Online sınavda porno şoku! Prof. Dr. Hasan Kaval istifa etti...

"Olay tamamen yanlış ve abartma. Online ders kapsamında yapılan bir ödev sınavıydı. O arada çocuklar bir soru sordu. Ona bakmak için Zoom'dan çıktım. O arada geçmişten kalan bir reklam belirmiş. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken, 'nereden çıktı bu' diye bakarken çocuklar kaydetmiş. Tamamen benim kişisel verimden, istem dışı anlık bir şeyi nasıl olup da takip edip hemen kaydedebiliyorlar onu da anlamış değilim. izleme diye bir şey yok. Bir film izleme diye de bir şey yok. 'Pop up' denilen reklam niteliğinde bir şeymiş. İlk defa böyle bir şey oldu, ben de çok şaşırdım. Bir önceki akşam Netflix'ten film izliyordum. Sıkıldım, unutup gitmişim. O film kapanınca 'pop up' o zaman gelirmiş. Anladığım kadarıyla oradan kalmaymış. Ama sanki ben porno izliyormuşum diye asılsız şeyler konuşuldu."

Son dakika haberi... Üniversiteyi sarsan olay: Online sınavda porno şoku! Prof. Dr. Hasan Kaval istifa etti...

PROF. DR. KAVAL: 'BANA KOMPLO KURULDU'

Avukatlarının bilgisayarını incelettiğini belirten Prof. Dr. , "Virüs benzeri bir şey olduğu tespit edildi. Benim müdahalem olmadan bu ekran görüntüsünü atarmış. Ekran görüntüsü olarak geldi, oynatılan bir film yok. Ne olduğunu anlamadım. Hemen kapadım. Benim siteye girmediğim, seyrettirmediğim tespit edildi" ifadesini kullandı.

Pop up, bir web sitesinde girildiğinde aniden beliren reklamlara denir. Reklamcılık sektörünün internet dünyasında çok sık kullandığı bir uygulamadır.

Son dakika haberi... Üniversiteyi sarsan olay: Online sınavda porno şoku! Prof. Dr. Hasan Kaval istifa etti...
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Son dakika haberi... Üniversiteyi sarsan olay: Online sınavda porno şoku! Prof. Dr. Hasan Kaval istifa etti...
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