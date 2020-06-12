Son dakika haberi... Üniversiteyi sarsan olay: Online sınavda porno şoku! Prof. Dr. Hasan Kaval istifa etti...

PROF. DR. KAVAL: 'BANA KOMPLO KURULDU'

Avukatlarının bilgisayarını incelettiğini belirten Prof. Dr. Hasan Kaval, "Virüs benzeri bir şey olduğu tespit edildi. Benim müdahalem olmadan bu ekran görüntüsünü atarmış. Ekran görüntüsü olarak geldi, oynatılan bir film yok. Ne olduğunu anlamadım. Hemen kapadım. Benim porno siteye girmediğim, seyrettirmediğim tespit edildi" ifadesini kullandı.

Pop up, bir web sitesinde girildiğinde aniden beliren reklamlara denir. Reklamcılık sektörünün internet dünyasında çok sık kullandığı bir uygulamadır.