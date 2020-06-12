Son dakika haberi... Üniversiteyi sarsan olay: Online sınavda porno şoku! Prof. Dr. Hasan Kaval istifa etti...

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüs nedeniyle üniversitelerdeki sınavlar da online olarak yapılıyor. Zoom uygulamasında sınav yapan Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaval'ın bilgisayarında görülen cinsel içerikli fotoğraf ve videolar son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Kaval; bir önceki akşam Netflix'ten film izlediğini, sıkılıp unutunca ertesi gün bu pop up reklamlarının çıktığını vurguladı. Prof. Dr. Hasan Kaval, okuldaki reövinden de istifa etti.
"Olay tamamen yanlış ve abartma. Online ders kapsamında yapılan bir ödev sınavıydı. O arada çocuklar bir soru sordu. Ona bakmak için Zoom'dan çıktım. O arada geçmişten kalan bir reklam belirmiş. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken, 'nereden çıktı bu' diye bakarken çocuklar kaydetmiş. Tamamen benim kişisel verimden, istem dışı anlık bir şeyi nasıl olup da takip edip hemen kaydedebiliyorlar onu da anlamış değilim. Porno izleme diye bir şey yok. Bir film izleme diye de bir şey yok. 'Pop up' denilen reklam niteliğinde bir şeymiş. İlk defa böyle bir şey oldu, ben de çok şaşırdım. Bir önceki akşam Netflix'ten film izliyordum. Sıkıldım, unutup gitmişim. O film kapanınca 'pop up' o zaman gelirmiş. Anladığım kadarıyla oradan kalmaymış. Ama sanki ben porno izliyormuşum diye asılsız şeyler konuşuldu."
PROF. DR. KAVAL: 'BANA KOMPLO KURULDU'
Avukatlarının bilgisayarını incelettiğini belirten Prof. Dr. Hasan Kaval, "Virüs benzeri bir şey olduğu tespit edildi. Benim müdahalem olmadan bu ekran görüntüsünü atarmış. Ekran görüntüsü olarak geldi, oynatılan bir film yok. Ne olduğunu anlamadım. Hemen kapadım. Benim porno siteye girmediğim, seyrettirmediğim tespit edildi" ifadesini kullandı.
Pop up, bir web sitesinde girildiğinde aniden beliren reklamlara denir. Reklamcılık sektörünün internet dünyasında çok sık kullandığı bir uygulamadır.