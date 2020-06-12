Sümer Tilmaç kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Sümer Tilmaç’ın rol aldığı dizi ve filmler nelerdir?

Vefatının 5. Yılı vesilesiyle anılan Sümer Tilmaç hayatı merak konusu oldu. Türk sinemasının usta oyuncusu Reis Bey, Kahpe Bizans, Hemşo ve Çakallarla Dans'ın da aralarında bulunduğu 210'dan fazla filmde rol aldı. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizileri, filmleriyle hafızalara kazınan Sümer Tilmaç Giritli bir memur baba ile Türkmenistan göçmeni memur bir annenin çocuğu olarak 15 Temmuz 1948 senesinde dünyaya gelmiştir. Peki Sümer Tilmaç kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Sümer Tilmaç filmleri ve dizileri nelerdir?

SÜMER TİLMAÇ KİMDİR?

Sümer Tilmaç, 15 Temmuz 1948 tarihinde Malatya'da doğmuştur. Giritli bir memur baba ile Türkmenistan göçmeni memur bir annenin çocuğudur.

İşte hakkında merak edilenler…