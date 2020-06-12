Sümer Tilmaç kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Sümer Tilmaç’ın rol aldığı dizi ve filmler nelerdir?

Vefatının 5. Yılı vesilesiyle anılan Sümer Tilmaç hayatı merak konusu oldu. Türk sinemasının usta oyuncusu Reis Bey, Kahpe Bizans, Hemşo ve Çakallarla Dans'ın da aralarında bulunduğu 210'dan fazla filmde rol aldı. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizileri, filmleriyle hafızalara kazınan Sümer Tilmaç Giritli bir memur baba ile Türkmenistan göçmeni memur bir annenin çocuğu olarak 15 Temmuz 1948 senesinde dünyaya gelmiştir. Peki Sümer Tilmaç kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Sümer Tilmaç filmleri ve dizileri nelerdir?
Sümer Tilmaç, 15 Temmuz 1948 tarihinde Malatya'da doğmuştur. Giritli bir memur baba ile Türkmenistan göçmeni memur bir annenin çocuğudur.
İşte hakkında merak edilenler…
Sümer Tilmaç, 15 Temmuz 1948 tarihinde Malatya'da doğmuştur. Giritli bir memur baba ile Türkmenistan göçmeni memur bir annenin çocuğudur.
1964 yılında Arena Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1968 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı'ndan mezun oldu. Yaklaşık 60 tiyatro oyununda rol aldı. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra bir çok filmde de rol almıştır.
2002 yılında "Son" adlı filmdeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında 7. Sadri Alışık ödülünü kazandı.
2005 yılında kendi yazdığı ve senaryosunda emeği olan "Ispanaktan Nağmeler" adlı filmde yönetmenlik de yaptığı gibi başrolde de oynamıştır.
Sümer Tilmaç, Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Boğazkent Beldesi'nde eşinin adını verdiği bir çiftlik kurdu.
Sümer Tilmaç, 1989 yılında evlendiği 18 yıllık eşi Hatice Melek Konuk'dan 2007 yılında boşandı. Sümer Tilmaç'ın ilk eşinden oğlu Kerem ve kızı Hande adında 2 çocuğu, ikinci eşinden de 2 çocuğu bulunuyor.
Sümer Tilmaç, Antalya'da kültür turizminin hareketlenmesine yönelik Toroslarda belgesel çekimi ve çadır yaptırma çalışmaları yapmaktadır. Toroslardaki yörük hayatının turizme kazandırılması için 2 kıl çadır yaptırdı, çadıra gelen turistlere tarhana çorbası, yayık ayranı ve Türk kahvesi ikramıyla Teke yöresi hakkında bilgilendirme yapmaktadır.
Yıllardır Antalya'da yaşayan Sümer Tilmaç, İstanbul'a sadece film çekimleri için geliyor.
2011 yılında Antalya-Manavgat otoyolu kenarındaki dinlenme tesislerinde işletme müdürlüğü yaptı.
Sümer Tilmaç 12 Temmuz 2015 Cuma günü katıldığı bir düğünde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
7. Sadri Alışık Ödülleri, 2002, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Son
Rol aldığı tiyatro oyunları
Kanlı Nigar : Sadık Şendil
Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil
Olur İnşallah - 2015
Yeşil Deniz - 2014 Dizi - Konuk Oyuncu
Çılgın Dersane Üniversitede - 2014 Dizi
Pak Panter - 2010
Çakallarla Dans - 2010
Memlekette Demokrasi Var - 2010
Denizden Gelen - 2010
Kara Bulut - 2010
Kız Kaçıran - 2009
Altın Kızlar - 2009
Süpürr! - 2009
Ramazan Güzeldir - 2009
Kelebek - 2008
Milyonda 1 - 2008
Osmanlı Cumhuriyeti - 2008
Zoraki Koca - 2007
Geçmiş Zaman Olur ki - 2006
İlk Aşkım - 2006
Ispanaktan Nağmeler - 2005
Deli Duran - 2005
Hababam Sınıfı Üç Buçuk - 2005
El Bebek Gül Bebek - 2005
Maskeli Beşler İntikam Peşinde - 2005
Aşkımızda Ölüm Var - 2004
Avrupa Yakası - 2004
Cennet Mahallesi - 2004
Hababam Sınıfı Askerde - 2004
Gönül Yarası - 2004
Bekarlar - 2003
Sınırlı Aşk - 2003
Esir Şehrin İnsanları - 2003
Hababam Sınıfı Merhaba - 2003
Gülüm - 2002
Bayanlar Baylar - 2002
Karaoğlan - 2002
Son - 2001
Aşkına Eşkıya - 2001
Acılar - 2000
Parça Pinçik - 2000
Hemşo - 2000
Kahpe Bizans - 1999
Mahallenin Muhtarları Ahmet -1998
Eltiler 1997
Kurtuluş - 1996
Çılgın Bediş - 1996