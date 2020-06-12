Sümer Tilmaç kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Sümer Tilmaç’ın rol aldığı dizi ve filmler nelerdir?

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kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Sümer Tilmaç’ın rol aldığı dizi ve filmler nelerdir?

Yaşamı boyunca birçok dizi ve film projesinde yer alan vefatının 5. Yıl dönümünde anılıyor. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan usta oyuncu ölümünün yıl dönümü dolasıyla Sümer Tilmaç, hayatı merak ediliyor. 1948 senesinde Malatya'da doğumlu oyuncu 2002 yılında 7. Sadri Alışık Ödülleri'nde "Son" filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü. Kısacık ömrüne birçok yapımı sığdıran , nereli, kaç yaşında ve neden öldü? Türk sinemasının duayen isimlerinden biri olan ve dizileri

Giriş Tarihi: 12.6.2020 14:30 ABONE OL
Sümer Tilmaç kimdir, kaç yaşında öldü? Sümer Tilmaç’ın rol aldığı dizi ve filmler nelerdir?

Vefatının 5. Yılı vesilesiyle anılan hayatı merak konusu oldu. Türk sinemasının usta oyuncusu Reis Bey, Kahpe Bizans, Hemşo ve Çakallarla Dans'ın da aralarında bulunduğu 210'dan fazla filmde rol aldı. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizileri, filmleriyle hafızalara kazınan Sümer Tilmaç Giritli bir memur baba ile Türkmenistan göçmeni memur bir annenin çocuğu olarak 15 Temmuz 1948 senesinde dünyaya gelmiştir. Peki , nereli, kaç yaşında öldü? ve dizileri nelerdir?

SÜMER TİLMAÇ KİMDİR?

Sümer Tilmaç, 15 Temmuz 1948 tarihinde Malatya'da doğmuştur. Giritli bir memur baba ile Türkmenistan göçmeni memur bir annenin çocuğudur.

İşte hakkında merak edilenler…

Sümer Tilmaç kimdir, kaç yaşında öldü? Sümer Tilmaç’ın rol aldığı dizi ve filmler nelerdir?

SÜMER TİLMAÇ HAYATI

, 15 Temmuz 1948 tarihinde Malatya'da doğmuştur. Giritli bir memur baba ile Türkmenistan göçmeni memur bir annenin çocuğudur.

1964 yılında Arena Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1968 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı'ndan mezun oldu. Yaklaşık 60 tiyatro oyununda rol aldı. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra bir çok filmde de rol almıştır.

2002 yılında "Son" adlı filmdeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında 7. Sadri Alışık ödülünü kazandı.

2005 yılında kendi yazdığı ve senaryosunda emeği olan "Ispanaktan Nağmeler" adlı filmde yönetmenlik de yaptığı gibi başrolde de oynamıştır.

Sümer Tilmaç, Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Boğazkent Beldesi'nde eşinin adını verdiği bir çiftlik kurdu.

Sümer Tilmaç, 1989 yılında evlendiği 18 yıllık eşi Hatice Melek Konuk'dan 2007 yılında boşandı. Sümer Tilmaç'ın ilk eşinden oğlu Kerem ve kızı Hande adında 2 çocuğu, ikinci eşinden de 2 çocuğu bulunuyor.

Sümer Tilmaç, Antalya'da kültür turizminin hareketlenmesine yönelik Toroslarda belgesel çekimi ve çadır yaptırma çalışmaları yapmaktadır. Toroslardaki yörük hayatının turizme kazandırılması için 2 kıl çadır yaptırdı, çadıra gelen turistlere tarhana çorbası, yayık ayranı ve Türk kahvesi ikramıyla Teke yöresi hakkında bilgilendirme yapmaktadır.

Yıllardır Antalya'da yaşayan Sümer Tilmaç, İstanbul'a sadece film çekimleri için geliyor.

2011 yılında Antalya-Manavgat otoyolu kenarındaki dinlenme tesislerinde işletme müdürlüğü yaptı.

Sümer Tilmaç 12 Temmuz 2015 Cuma günü katıldığı bir düğünde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

ÖDÜLLERİ

7. Sadri Alışık Ödülleri, 2002, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Son

Rol aldığı tiyatro oyunları

Kanlı Nigar : Sadık Şendil

Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil

SÜMER TİLMAÇ'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR;

Olur İnşallah - 2015

Yeşil Deniz - 2014 Dizi - Konuk Oyuncu

Çılgın Dersane Üniversitede - 2014 Dizi

Pak Panter - 2010

Çakallarla Dans - 2010

Memlekette Demokrasi Var - 2010

Denizden Gelen - 2010

Kara Bulut - 2010

Kız Kaçıran - 2009

Altın Kızlar - 2009

Süpürr! - 2009

Ramazan Güzeldir - 2009

Kelebek - 2008

Milyonda 1 - 2008

Osmanlı Cumhuriyeti - 2008

Zoraki Koca - 2007

Geçmiş Zaman Olur ki - 2006

İlk Aşkım - 2006

Ispanaktan Nağmeler - 2005

Deli Duran - 2005

Hababam Sınıfı Üç Buçuk - 2005

El Bebek Gül Bebek - 2005

Maskeli Beşler İntikam Peşinde - 2005

Aşkımızda Ölüm Var - 2004

Avrupa Yakası - 2004

Cennet Mahallesi - 2004

Hababam Sınıfı Askerde - 2004

Gönül Yarası - 2004

Bekarlar - 2003

Sınırlı Aşk - 2003

Esir Şehrin İnsanları - 2003

Hababam Sınıfı Merhaba - 2003

Gülüm - 2002

Bayanlar Baylar - 2002

Karaoğlan - 2002

Son - 2001

Aşkına Eşkıya - 2001

Acılar - 2000

Parça Pinçik - 2000

Hemşo - 2000

Kahpe Bizans - 1999

Mahallenin Muhtarları Ahmet -1998

Eltiler 1997

Kurtuluş - 1996

Çılgın Bediş - 1996

Sümer Tilmaç kimdir, kaç yaşında öldü? Sümer Tilmaç’ın rol aldığı dizi ve filmler nelerdir?
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Sümer Tilmaç kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Sümer Tilmaç’ın rol aldığı dizi ve filmler nelerdir?
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