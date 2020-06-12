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masrafı ne kadar, kaç TL? Tapu masrafı (harcı) nedir, kim öder?

Gayrimenkul alım satımı yapacaklar için masrafı ödemek zorundadır. Konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi gibi satışı yapılacak olan yerlerde beyan edilen satış bedelinin %4’ü olarak hesaplanan harca tapu harcı denir. Harç bedelinde aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin %2'si oranında tahsil edilir. Buna göre; , kaç TL? Tapu masrafı (harcı) nedir, kim öder? Sizler için derlediğimiz haberimizde tapu masraflarına dair detaylar yer alıyor.

Giriş Tarihi: 12.6.2020 10:38 ABONE OL
Tapu masrafı ne kadar, kaç TL? Tapu masrafı harcı nedir, kim öder?

Konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi gibi satın alma işlemlerinde masrafları ön plana çıkıyor. Konut almak isteyenler tapu masrafını ödemek zorundadır. Gayrimenkul alım ve satım işlemleri sırasında tahsil edilen tapu harcı hakkında merak edilenleri tek haberimizde derledik. Buna göre; Alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenen , kaç TL? Tapu masrafı (harcı) nedir, kim öder?

TAPU MASRAFI NE KADAR, KAÇ TL?

Hem alıcının hem de satıcının sorumluğu olduğu tapu harcı, her iki taraf tarafından da ödenir. Gayrimenkul alım-satın işlemleri sırasında tahsil edilen tapu hizmetleri bedeline tapu masrafı (harcı) deniyor.

Tapu masrafı ne kadar, kaç TL? Tapu masrafı harcı nedir, kim öder?

TAPU HARCI NEDİR?

harcı veya tapu masrafı, satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için (konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi vb.) tapuda beyan edilen satış bedelinin %4'ü olarak hesaplanan harçtır.

TAPU HARCINI KİM ÖDER?

Tapu harcı bedeli, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin %2'si oranında tahsil edilir.

TAPU HARCI HANGİ BANKALARA ÖDENEBİLİR?

Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve PTT hariç tüm bankların kredi kartı ile tapu harcını Gelir İdaresi'nin online işlemleri üzerinden ödeyebilirsiniz.

Tapu masrafı ne kadar, kaç TL? Tapu masrafı harcı nedir, kim öder?
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