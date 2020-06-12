Konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi gibi satın alma işlemlerinde tapu masrafları ön plana çıkıyor. Konut almak isteyenler tapu masrafını ödemek zorundadır. Gayrimenkul alım ve satım işlemleri sırasında tahsil edilen tapu harcı hakkında merak edilenleri tek haberimizde derledik. Buna göre; Alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenen tapu masrafı ne kadar, kaç TL? Tapu masrafı (harcı) nedir, kim öder?
Hem alıcının hem de satıcının sorumluğu olduğu tapu harcı, her iki taraf tarafından da ödenir. Gayrimenkul alım-satın işlemleri sırasında tahsil edilen tapu hizmetleri bedeline tapu masrafı (harcı) deniyor.
Tapu harcı veya tapu masrafı, satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için (konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi vb.) tapuda beyan edilen satış bedelinin %4'ü olarak hesaplanan harçtır.
Tapu harcı bedeli, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin %2'si oranında tahsil edilir.
Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve PTT hariç tüm bankların kredi kartı ile tapu harcını Gelir İdaresi'nin online işlemleri üzerinden ödeyebilirsiniz.