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Pamukkale ilçesi Kocadere mevkii ve kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi!

Bir süredir devam eden kuraları binlerce dar gelirli aileyi ev sahibi yapmaya devam ediyor. Uygun fiyat ve taksit imkanı nedeniyle başvuru sürecinde yoğun ilgi gören 100 bin konut projesi kapsamında evlerin sahipleri belli olacak. Bugün; Pamukkale ilçesi Kocadere mevkii ve ili merkez konutları sosyal medyada canlı yayınlanacak kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, TOKİ ilçesi Kocadere mevkii ve Sinop ili merkez kura sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Haziran 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi…

Giriş Tarihi: 12.6.2020 10:08 ABONE OL
TOKİ Denizli Pamukkale ilçesi Kocadere mevkii ve Sinop kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi!

kura sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bir süredir devam eden kuralar salgın nedeniyle sosyal medyada naklen yayınlanırken öte yandan başvuruda bulunan vatandaşlar ev sahibi olma hayalleri kurmaya devam ediyor. Bugün 100 bin konut projesi kapsamında Kocadere mevkii ve ili merkez konutları kuraları gerçekleşecek. Peki, TOKİ 12 Haziran 2020 kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Pamukkale ilçesi Kocadere mevkii ve Sinop ili merkez kura sonuçları isim listesi…

12 HAZİRAN DENİZLİ VE SİNOP TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Denizli için 444, Sinop ili için ise tam 300 ev sahiplerini bulacak…

TOKİ Denizli Pamukkale ilçesi Kocadere mevkii ve Sinop kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi!

2020 KURA SONUÇLARI SORGULAMA VE İSİM LİSTESİ!

İLİ PAMUKKALE İLÇESİ KOCADERE MEVKİ 444 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ – 10.00

İLİ MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ – 14.00

Saatlerinde gerçekleştirilecek olup çekilişleri kurumun sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan canlı yayından takip edebilir aşağıdaki link yardımı ile sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

İzlemek için tıklayınız...

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TOKİ Denizli Pamukkale ilçesi Kocadere mevkii ve Sinop kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi!
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TOKİ Denizli Pamukkale ilçesi Kocadere mevkii ve Sinop kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi!
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