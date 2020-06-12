TOKİ Denizli Pamukkale ilçesi Kocadere mevkii ve Sinop kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi!

TOKİ kura sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bir süredir devam eden kuralar salgın nedeniyle sosyal medyada naklen yayınlanırken öte yandan başvuruda bulunan vatandaşlar ev sahibi olma hayalleri kurmaya devam ediyor. Bugün 100 bin konut projesi kapsamında Kocadere mevkii ve Sinop ili merkez konutları kuraları gerçekleşecek. Peki, TOKİ 12 Haziran 2020 kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Denizli Pamukkale ilçesi Kocadere mevkii ve Sinop ili merkez kura sonuçları isim listesi…

12 HAZİRAN DENİZLİ VE SİNOP TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Denizli için 444, Sinop ili için ise tam 300 ev sahiplerini bulacak…