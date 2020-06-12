TOKİ Denizli Pamukkale ilçesi Kocadere mevkii ve Sinop kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi!

TOKİ kura sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bir süredir devam eden kuralar salgın nedeniyle sosyal medyada naklen yayınlanırken öte yandan başvuruda bulunan vatandaşlar ev sahibi olma hayalleri kurmaya devam ediyor. Bugün 100 bin konut projesi kapsamında Kocadere mevkii ve Sinop ili merkez konutları kuraları gerçekleşecek. Peki, TOKİ 12 Haziran 2020 kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Denizli Pamukkale ilçesi Kocadere mevkii ve Sinop ili merkez kura sonuçları isim listesi…
Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Denizli için 444, Sinop ili için ise tam 300 ev sahiplerini bulacak…
2020 TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA VE İSİM LİSTESİ!
DENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ KOCADERE MEVKİ 444 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ – 10.00
SİNOP İLİ MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ – 14.00
Saatlerinde gerçekleştirilecek olup çekilişleri kurumun sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan canlı yayından takip edebilir aşağıdaki link yardımı ile sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...
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